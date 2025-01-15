Зеленський розповів, що армія РФ в Україні налічує понад 600 тисяч бійців

Володимир Зеленський і Дональд Туск. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі Збройні сили України нараховують 880 тисяч бійців, тоді як російська армія на території нашої держави — понад 600 тисяч. Складність ситуації в тому, що російські загарбники тиснуть на окремих напрямках, тоді як Сили оборони охороняють усю територію нашої держави.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у середу, 15 січня.

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Російська армія тисне на окремих напрямках

"Ви знаєте, що 600 тисяч, трішки плюс, ворожого контингенту перебуває на території нашої держави. Може, мінус. В залежності від того, як сьогодні наші хлопці попрацювали", — зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що, попри те, що українська армія налічує майже 900 тисяч бійців, росіяни мають чисельну перевагу на кількох напрямках. Це зумовлене тим, що ЗСУ мають захищати усю територію нашої держави.

Зеленський наголосив, що майбутній миротворчий контингент західних союзників в Україні має бути не просто декларативним, а дієвим і ефективним рішенням.

"Коли закінчиться війна, ми повинні розуміти, що таке контингент інших країн. Ми підтримуємо цю ініціативу, але ми повинні розуміти, скільки це. І треба розуміти, якою буде армія України", — зазначив глава держави.

Глава держави наголосив, що не може бути мови про скорочення української армії, яка сьогодні стримує ворога.

Також президент хотів би бачити закордонних інструкторів та військових експертів для навчання українських захисників.

Окрім того, Зеленський заявив, що Польща готує для України 46-й пакет військової допомоги. Нагадаємо, під час спільної конференції з Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що він не дозволить використовувати Волинську трагедію у політичних іграх.