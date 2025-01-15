Зеленский рассказал, что армия РФ в Украине насчитывает более 600 тысяч бойцов

Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас Вооруженные силы Украины насчитывают 880 тысяч бойцов, в то время как российская армия на территории нашего государства — более 600 тысяч. Сложность ситуации заключается в том, что российские захватчики давят на отдельных направлениях, в то время, как Силы обороны охраняют всю территорию нашего государства.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в среду, 15 января.

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Российская армия давит на отдельных направлениях

"Вы знаете, что 600 тысяч, немножко плюс, вражеского контингента находится на территории нашего государства. Может минус. В зависимости от того, как сегодня наши ребята поработали", — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что, несмотря на то, что украинская армия насчитывает почти 900 тысяч бойцов, россияне имеют численное преимущество на нескольких направлениях. Это обусловлено тем, что ВСУ должны защищать всю территорию нашего государства.

Зеленский подчеркнул, что будущий миротворческий контингент западных союзников в Украине должен быть не просто декларативным, а действенным и эффективным решением.

"Когда закончится война, мы должны понимать, что такое контингент других стран. Мы поддерживаем эту инициативу, но мы должны понимать, сколько это. И надо понимать, какой будет армия Украины", — отметил глава государства.

Глава государства подчеркнул, что не может быть речи о сокращении украинской армии, которая сегодня сдерживает врага.

Также президент хотел бы видеть зарубежных инструкторов и военных экспертов для обучения украинских защитников.

Кроме того, Зеленский заявил, что Польша готовит для Украины 46-й пакет военной помощи.

Напомним, во время совместной конференции с Владимиром Зеленским премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что он не позволит использовать Волынскую трагедию в политических играх.