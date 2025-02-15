Зниження призовного віку — Зеленський зробив заяву у Мюнхені

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі не порушується питання закону про зниження мобілізаційного віку. Він також нагадав, що з'явилася можливість іти служити за контрактом.

Про це Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, 15 лютого.

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"Ніхто не підіймає питання щодо зниження мобілізаційного віку. Всі розуміють наш закон, це порушення закону. Всі почали розуміти що з'явився контракт, це було дуже правильно. Не бусифікація", — пояснив Зеленський.

Глава держави зазначив, що це зрозуміло американським партнерам, бо у них вся армія контрактна.

"Так, як ми, цю війну ніхто не розуміє. Війна змінюється, так само я так сказав, є контракти, так, але давайте пожаліємо", — повідомив президент.

Нагадаємо, Зеленський у відповідь на запитання кореспондентки Новини.LIVE заявив, що не дозволив підписати угоду про корисні копалини, оскільки вона ще не готова.

Також Зеленський відреагував на заяву Кіта Келлога про участь Європи в переговорах.