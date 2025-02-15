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Зеленский объяснил, хотят ли союзники снизить призывной возраст

15 февраля 2025 18:29
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленский объяснил будет ли рассматриваться закон о призывном возрасте
Владимир Зеленский. Фото: Новости.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока не поднимается вопрос закона о снижении мобилизационного возраста. Он также напомнил, что появилась возможность идти служить по контракту.

Об этом Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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"Никто не поднимает вопрос о снижении мобилизационного возраста. Все понимают наш закон, это нарушение закона. Все начали понимать что появился контракт, это было очень правильно. Не бусификация", — пояснил Зеленский.

Глава государства отметил, что это понятно американским партнерам, потому что у них вся армия контрактная.

"Так как мы, эту войну никто не понимает. Война меняется, так же я так сказал, есть контракты, да, но давайте пожалеем", — сообщил президент.

Напомним, Зеленский в ответ на вопрос корреспондентки Новини.LIVE заявил, что не позволил подписать соглашение о полезных ископаемых, поскольку оно еще не готово.

Также Зеленский отреагировал на заявление Кита Келлога об участии Европы в переговорах.

Владимир Зеленский НАТО мобилизация война в Украине війна
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