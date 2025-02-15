Зеленский объяснил будет ли рассматриваться закон о призывном возрасте

Зеленский объяснил, хотят ли союзники снизить призывной возраст
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока не поднимается вопрос закона о снижении мобилизационного возраста. Он также напомнил, что появилась возможность идти служить по контракту.
Об этом Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.
Требуют ли союзники снижения мобилизационного возраста
"Никто не поднимает вопрос о снижении мобилизационного возраста. Все понимают наш закон, это нарушение закона. Все начали понимать что появился контракт, это было очень правильно. Не бусификация", — пояснил Зеленский.
Глава государства отметил, что это понятно американским партнерам, потому что у них вся армия контрактная.
"Так как мы, эту войну никто не понимает. Война меняется, так же я так сказал, есть контракты, да, но давайте пожалеем", — сообщил президент.
Напомним, Зеленский в ответ на вопрос корреспондентки Новини.LIVE заявил, что не позволил подписать соглашение о полезных ископаемых, поскольку оно еще не готово.
Также Зеленский отреагировал на заявление Кита Келлога об участии Европы в переговорах.
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