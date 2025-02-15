Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський прокоментував заяву Келлога про Європу і вибори arrow

Зеленський прокоментував заяву Келлога про Європу і вибори

15 лютого 2025 18:14
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Володимир Зеленський відреагував на слова Келлога про Європу і переговори
Володимир Зеленський. Фото: DW
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву Кіт Келлога щодо Європи за столом переговорів. Він також нагадав, що війна триває не в Європі, і не в Сполучених Штатах.

Про це Зеленський повідомив у суботу, 15 лютого.

Читайте також:

Україна повинна бути лідером

"Подивимося. Війна не в США і не в Євросоюзі, слава Богу. Але, на жаль, війна в Україні. Тому Україна, я думаю, повинна мати лідерство у питанні, хто має бути за столом переговорів", — зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що спеціальний представник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог назвав, хто буде за столом переговорів щодо закінчення війни. За його словами, йдеться про Україну, РФ та США.

Нагадаємо, Келлог заявив, що у переговорах братимуть участь Україна, Росія та Сполучені Штати Америки.

Володимир Зеленський Європа війна в Україні Кіт Келлогг Мюнхенська безпекова конференція 2025
Реклама
Реклама
Реклама