Володимир Зеленський відреагував на слова Келлога про Європу і переговори

Зеленський прокоментував заяву Келлога про Європу і вибори
Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву Кіт Келлога щодо Європи за столом переговорів. Він також нагадав, що війна триває не в Європі, і не в Сполучених Штатах.
Про це Зеленський повідомив у суботу, 15 лютого.
Україна повинна бути лідером
"Подивимося. Війна не в США і не в Євросоюзі, слава Богу. Але, на жаль, війна в Україні. Тому Україна, я думаю, повинна мати лідерство у питанні, хто має бути за столом переговорів", — зазначив Зеленський.
Раніше ми повідомляли, що спеціальний представник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог назвав, хто буде за столом переговорів щодо закінчення війни. За його словами, йдеться про Україну, РФ та США.
Нагадаємо, Келлог заявив, що у переговорах братимуть участь Україна, Росія та Сполучені Штати Америки.
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