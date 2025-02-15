Володимир Зеленський відреагував на слова Келлога про Європу і переговори

Володимир Зеленський. Фото: DW

Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву Кіт Келлога щодо Європи за столом переговорів. Він також нагадав, що війна триває не в Європі, і не в Сполучених Штатах.

Про це Зеленський повідомив у суботу, 15 лютого.

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Україна повинна бути лідером

"Подивимося. Війна не в США і не в Євросоюзі, слава Богу. Але, на жаль, війна в Україні. Тому Україна, я думаю, повинна мати лідерство у питанні, хто має бути за столом переговорів", — зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що спеціальний представник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог назвав, хто буде за столом переговорів щодо закінчення війни. За його словами, йдеться про Україну, РФ та США.

Нагадаємо, Келлог заявив, що у переговорах братимуть участь Україна, Росія та Сполучені Штати Америки.