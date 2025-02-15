Владимир Зеленский отреагировал на слова Келлога о Европе и переговорах

Владимир Зеленский. Фото: DW

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление Кит Келлога относительно Европы за столом переговоров. Он также напомнил, что война идет не в Европе, и не в Соединенных Штатах.

Об этом Зеленский сообщил в субботу, 15 февраля.

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Украина должна быть лидером

"Посмотрим. Война не в США и не в Евросоюзе, слава Богу. Но, к сожалению, война в Украине. Поэтому Украина, я думаю, должна иметь лидерство в вопросе, кто должен быть за столом переговоров", - отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что специальный представитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог назвал, кто будет за столом переговоров по окончанию войны. По его словам, речь идет об Украине, РФ и США.

Напомним, Келлог заявил, что в переговорах будут участвовать Украина, Россия и Соединенные Штаты Америки.