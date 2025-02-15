Вибори в Україні — Зеленський заявив, що це питання піднімає лише Росія та "деякі голоси в США"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання проведення виборів в Україні під час війни піднімає лише російський президент Володимир Путін. Також цю тему порушують "деякі голоси" у США.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 15 лютого, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський про вибори в Україні

Зеленський зазначив, що на високому рівні ніхто не піднімає питання проведення виборів в Україні.

"Це питання підіймає тільки Путін та деякі голоси в США. На високому рівні ніхто не піднімає, всі розуміють наш закон. Що це порушення закону. А найголовніше, що можливості немає — дуже складно", — сказав Президент.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко висловив підтримку президенту Володимиру Зеленському щодо питання виборів в Україні. За його словами, їхнє проведення в нинішніх умовах може призвести до руйнування держави.

Водночас Президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні можуть відбутися політичні зміни, наголосивши на важливості проведення виборів.