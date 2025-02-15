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Кличко підтримав Зеленського у питанні виборів в Україні

15 лютого 2025 15:05
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Кличко підтримав Зеленського у питанні виборів в Україні
Віталій Кличко. Фото ілюстративне: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Міський голова Києва Віталій Кличко підтримав Президента Володимира Зеленського у питанні щодо проведення виборів в Україні. Він зазначив, що це може зруйнувати державу.

Про це Кличко повідомив у суботу, 15 лютого.

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Кличко висловив думку, що вибори у час війни можуть зашкодити державі. У цьому питанні він підтримав думку президента.

"Моя думка — вибори під час війни зруйнують країну. Це отрута, яка може завдати шкоди", — вважає Кличко.

Водночас мер Києва додав, що деякі політичні сили вже нібито почали виборчу кампанію, і знову закцентував, що це недобре для України.

Нагадаємо, Трамп зазначив, що в Україні мають відбутися вибори, але не зазначив конкретних термінів.

Раніше ми повідомляли, що Трамп заявив, що в Україні мають провести вибори. При цьому глава Білого дому не уточнив, в який проміжок часу вибори мають відбутися.

Володимир Зеленський Віталій Кличко вибори Україна мирні переговори
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