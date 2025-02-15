Кличко поддержал Зеленского в вопросе выборов в Украине

Виталий Кличко. Фото иллюстративное: скриншот

Городской глава Киева Виталий Кличко поддержал Президента Владимира Зеленского в вопросе о проведении выборов в Украине. Он отметил, что это может разрушить государство.

Об этом Кличко сообщил в субботу, 15 февраля.

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Кличко выразил мнение, что выборы во время войны могут навредить государству. В этом вопросе он поддержал мнение президента.

"Мое мнение — выборы во время войны разрушат страну. Это яд, который может нанести вред", — считает Кличко.

В то же время мэр Киева добавил, что некоторые политические силы уже якобы начали избирательную кампанию, и снова акцентировал, что это нехорошо для Украины.

Напомним, Трамп отметил, что в Украине должны состояться выборы, но не указал конкретных сроков.

Ранее мы сообщали, что Трамп заявил, что в Украине должны провести выборы. При этом глава Белого дома не уточнил, в какой промежуток времени выборы должны состояться.