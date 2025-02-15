Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Зеленський сказав, які країни хочуть виборів в Україні arrow

Зеленський сказав, які країни хочуть виборів в Україні

15 февраля 2025 18:34
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Вибори в Україні — Зеленський заявив, що це питання піднімає лише Росія та "деякі голоси в США"
термінова новина
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання проведення виборів в Україні під час війни порушують лише російський президент Володимир Путін. Також цю тему порушують "деякі голоси" у США.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 15 лютого, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленський про вибори в Україні

"Це питання підіймає тільки Путін та деякі голоси в США", — сказав Президент.

Новина доповнюється...

Владимир Зеленский США выборы Украина Россия Мюнхенская конференция по безопасности 2025
Реклама
Реклама
Реклама