Вибори в Україні — Зеленський заявив, що це питання піднімає лише Росія та "деякі голоси в США"

Зеленський сказав, які країни хочуть виборів в Україні
15 февраля 2025 18:34
термінова новина
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання проведення виборів в Україні під час війни порушують лише російський президент Володимир Путін. Також цю тему порушують "деякі голоси" у США.
Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 15 лютого, повідомляють Новини.LIVE.
Читайте также:
Зеленський про вибори в Україні
"Це питання підіймає тільки Путін та деякі голоси в США", — сказав Президент.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!