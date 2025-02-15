Вибори в Україні — Зеленський заявив, що це питання піднімає лише Росія та "деякі голоси в США"

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання проведення виборів в Україні під час війни порушують лише російський президент Володимир Путін. Також цю тему порушують "деякі голоси" у США.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 15 лютого, повідомляють Новини.LIVE.

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"Це питання підіймає тільки Путін та деякі голоси в США", — сказав Президент.

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