Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський поговорив з президентом Єгипту — є нові рішення

Зеленський поговорив з президентом Єгипту — є нові рішення

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 19:44
Розмова Зеленського та президента Єгипту — які рішення для України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 2 липня провів телефонну розмову з очільником Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сіс. Вони обговорили важливі теми та домовились розвивати відносини між країнами.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського та президента Єгипту

Зеленський розповів, що під час цієї розмови лідери встигли обговорити багато важливих тем і домовились розвивати відносини між країнами.

Крім того, президенти обговорили створення продовольчого логістичного хабу в Єгипті та сфери для розвитку двосторонньої співпраці. Будемо працювати над збільшенням товарообігу. Домовилися доручити нашим командам розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю та провести засідання Спільної міжурядової комісії.

"Подякував за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Єгипет бачить наші зусилля для закінчення війни та готовий сприяти досягненню справедливого й сталого миру", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня президент Франції Еммануель Макрон поговорив з Володимиром Зеленським. Це сталося одразу після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, український лідер анонсував низку важливих міжнародних зустрічей. Вони, зокрема, відбудуться в Данії та Європі.

Володимир Зеленський переговори Єгипет війна в Україні співпраця
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації