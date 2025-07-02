Розмова Зеленського та президента Єгипту — які рішення для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 2 липня провів телефонну розмову з очільником Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сіс. Вони обговорили важливі теми та домовились розвивати відносини між країнами.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський розповів, що під час цієї розмови лідери встигли обговорити багато важливих тем і домовились розвивати відносини між країнами.

Крім того, президенти обговорили створення продовольчого логістичного хабу в Єгипті та сфери для розвитку двосторонньої співпраці. Будемо працювати над збільшенням товарообігу. Домовилися доручити нашим командам розпочати підготовку угоди про преференційну торгівлю та провести засідання Спільної міжурядової комісії.

"Подякував за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Єгипет бачить наші зусилля для закінчення війни та готовий сприяти досягненню справедливого й сталого миру", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня президент Франції Еммануель Макрон поговорив з Володимиром Зеленським. Це сталося одразу після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, український лідер анонсував низку важливих міжнародних зустрічей. Вони, зокрема, відбудуться в Данії та Європі.