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Головна Новини дня Зеленський анонсував низку важливих міжнародних зустрічей

Зеленський анонсував низку важливих міжнародних зустрічей

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 22:56
Звернення Зеленського 1 липня - Президент анонсував низку міжнародних зустрічей
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що триває активна підготовка до міжнародних зустрічей, зокрема в Європі та Данії. За його словами, ключовими темами перемовин стануть спільні інвестиції у виробництво озброєння та реалізація оборонних проєктів із партнерами.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні у вівторок, 1 липня.

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Зеленський про зустрічі із партнерами

Особливу увагу глава держави звернув на початок нового головування Данії у Раді ЄС.

Зеленський наголосив, що наступні пів року є критично важливими для досягнення реальних результатів у сфері безпеки, оборонної промисловості та санкційної політики. Він підкреслив необхідність збереження та посилення міжнародного тиску на Росію, аби пришвидшити завершення війни та суттєво обмежити здатність Кремля до подальшої агресії.

"У нас є чітка інформація — і партнери це підтверджують, — що санкції для Росії дійсно болісні, і якщо тиск іще збільшити, це буде спонукати Росію справді думати про щось іще, окрім фронту та ненависті до сусідів", — додав український лідер.

На завершення Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні в цей непростий час, та відзначив мужність українців.

Нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров заявив про запуск масштабної програми спільного виробництва озброєння з міжнародними партнерами. Вони будуть діяти як в Україні, так і в країнах-учасниках Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Раніше ми повідомляли, що Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі й у воді.

Володимир Зеленський зброя військова допомога війна в Україні виробництво зброї
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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