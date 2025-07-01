Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьКиноШоу-бизнесВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский анонсировал ряд важных международных встреч

Зеленский анонсировал ряд важных международных встреч

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 22:56
Обращение Зеленского 1 июля - Президент анонсировал ряд международных встреч
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжается активная подготовка к международным встречам, в частности в Европе и Дании. По его словам, ключевыми темами переговоров станут совместные инвестиции в производство вооружения и реализация оборонных проектов с партнерами.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении во вторник, 1 июля.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о встречах с партнерами

Особое внимание глава государства обратил на начало нового председательства Дании в Совете ЕС.

Зеленский отметил, что следующие полгода являются критически важными для достижения реальных результатов в сфере безопасности, оборонной промышленности и санкционной политики. Он подчеркнул необходимость сохранения и усиления международного давления на Россию, чтобы ускорить завершение войны и существенно ограничить способность Кремля к дальнейшей агрессии.

"У нас есть четкая информация — и партнеры это подтверждают, — что санкции для России действительно болезненны, и если давление еще увеличить, это будет побуждать Россию действительно думать о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям", — добавил украинский лидер.

В завершение Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине в это непростое время, и отметил мужество украинцев.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о запуске масштабной программы совместного производства вооружения с международными партнерами. Они будут действовать как в Украине, так и в странах-участниках Контактной группы в формате "Рамштайн".

Ранее мы сообщали, что Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде.

Владимир Зеленский оружие военная помощь война в Украине производство оружия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации