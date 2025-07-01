Обращение Зеленского 1 июля - Президент анонсировал ряд международных встреч

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжается активная подготовка к международным встречам, в частности в Европе и Дании. По его словам, ключевыми темами переговоров станут совместные инвестиции в производство вооружения и реализация оборонных проектов с партнерами.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении во вторник, 1 июля.

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Особое внимание глава государства обратил на начало нового председательства Дании в Совете ЕС.

Зеленский отметил, что следующие полгода являются критически важными для достижения реальных результатов в сфере безопасности, оборонной промышленности и санкционной политики. Он подчеркнул необходимость сохранения и усиления международного давления на Россию, чтобы ускорить завершение войны и существенно ограничить способность Кремля к дальнейшей агрессии.

"У нас есть четкая информация — и партнеры это подтверждают, — что санкции для России действительно болезненны, и если давление еще увеличить, это будет побуждать Россию действительно думать о чем-то еще, кроме фронта и ненависти к соседям", — добавил украинский лидер.

В завершение Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине в это непростое время, и отметил мужество украинцев.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о запуске масштабной программы совместного производства вооружения с международными партнерами. Они будут действовать как в Украине, так и в странах-участниках Контактной группы в формате "Рамштайн".

Ранее мы сообщали, что Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде.