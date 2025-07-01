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Головна Новини дня Макрон поговорив із Путіним вперше з 2022 року

Макрон поговорив із Путіним вперше з 2022 року

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 19:18
Переговори Путіна та Макрона - деталі у росЗМІ
Володимир Путін та Емманюель Макрон. Ілюстративне фото: росЗМІ

У вівторок, 1 липня, у РФ заявили, що російський диктатор Володимир Путін провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном. Одною з тем стала війна в Україні.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Розмова Путіна та Макрона

При цьому в росЗМІ пишуть, що Путін заявив, що війна в Україні — це начебто "прямий наслідок політики західних держав, які багато років ігнорували інтереси безпеки Росії".

"В Україні створювали антиросійський плацдарм, а тепер ведуть лінію на затягування бойових дій, здійснюючи підживлення київського режиму різними сучасними озброєннями", — заявив диктатор.

Також Путін прокоментував, що не заперечує ймовірність подальших переговорів з Україною.

Політики також обговорили повагу до законного права Тегерана на "розвиток мирного атома" та продовження виконання ним зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, зокрема співпрацю з МАГАТЕ.

Варто зазначити, що це перша розмова між Путіним та Макроном з 2022 року.

Пізніше і французька сторона підтвердила розмову. Так, видання BFMTV пишещо президент Росії Володимир Путін переговорив з Еммануелем Макроном. Обидва лідери говорили про війну в Україні та іранську ядерну проблему.

Також Макрон під час телефонної розмови закликав Путіна "якомога швидше" припинити вогонь в Україні і продовжити "обмінюватися думками" з ним.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін, ймовірно, хоче вийти з війни

А також Президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент Росії Володимир Путін готує нові військові операції на території країн НАТО. За словами глави держави, ці відомості підтверджуються українською розвідкою.

Франція володимир путін переговори Емманюель Макрон Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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