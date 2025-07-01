Переговори Путіна та Макрона - деталі у росЗМІ

Володимир Путін та Емманюель Макрон. Ілюстративне фото: росЗМІ

У вівторок, 1 липня, у РФ заявили, що російський диктатор Володимир Путін провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном. Одною з тем стала війна в Україні.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Розмова Путіна та Макрона

При цьому в росЗМІ пишуть, що Путін заявив, що війна в Україні — це начебто "прямий наслідок політики західних держав, які багато років ігнорували інтереси безпеки Росії".

"В Україні створювали антиросійський плацдарм, а тепер ведуть лінію на затягування бойових дій, здійснюючи підживлення київського режиму різними сучасними озброєннями", — заявив диктатор.

Також Путін прокоментував, що не заперечує ймовірність подальших переговорів з Україною.

Політики також обговорили повагу до законного права Тегерана на "розвиток мирного атома" та продовження виконання ним зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, зокрема співпрацю з МАГАТЕ.

Варто зазначити, що це перша розмова між Путіним та Макроном з 2022 року.

Пізніше і французька сторона підтвердила розмову. Так, видання BFMTV пише, що президент Росії Володимир Путін переговорив з Еммануелем Макроном. Обидва лідери говорили про війну в Україні та іранську ядерну проблему.

Також Макрон під час телефонної розмови закликав Путіна "якомога швидше" припинити вогонь в Україні і продовжити "обмінюватися думками" з ним.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін, ймовірно, хоче вийти з війни.

А також Президент України Володимир Зеленський повідомив, що президент Росії Володимир Путін готує нові військові операції на території країн НАТО. За словами глави держави, ці відомості підтверджуються українською розвідкою.