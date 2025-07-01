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Макрон поговорил с Путиным впервые с 2022 года

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 19:18
Переговоры Путина и Макрона - детали в росСМИ
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Иллюстративное фото: росСМИ

Во вторник, 1 июля, в РФ заявили, что российский диктатор Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Одной из тем стала война в Украине.

Об этом сообщают росСМИ.

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При этом в росСМИ пишут, что Путин заявил, что война в Украине — это якобы "прямое следствие политики западных государств, которые много лет игнорировали интересы безопасности России".

"В Украине создавали антироссийский плацдарм, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", — заявил диктатор.

Также Путин прокомментировал не отрицает вероятность дальнейших переговоров с Украиной.

Политики также обсудили уважение к законному праву Тегерана на "развитие мирного атома" и продолжение выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, в частности сотрудничество с МАГАТЭ.

Стоит отметить, что это первый разговор между Путиным и Макроном с 2022 года.

Макрон во время телефонного разговора призвал Путина "как можно скорее" прекратить огонь в Украине и продолжить "обмениваться мнениями" с ним

Позже и французская сторона подтвердила разговор. Так, издание BFMTV пишет, что президент России Владимир Путин переговорил с Эммануэлем Макроном. Оба лидера говорили о войне в Украине и иранской ядерной проблеме.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин, вероятно, хочет выйти из войны.

А также Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что президент России Владимир Путин готовит новые военные операции на территории стран НАТО. По словам главы государства, эти сведения подтверждаются украинской разведкой.

Франция владимир путин переговоры Эммануэль Макрон Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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