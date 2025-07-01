Переговоры Путина и Макрона - детали в росСМИ

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Иллюстративное фото: росСМИ

Во вторник, 1 июля, в РФ заявили, что российский диктатор Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Одной из тем стала война в Украине.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Разговор Путина и Макрона

При этом в росСМИ пишут, что Путин заявил, что война в Украине — это якобы "прямое следствие политики западных государств, которые много лет игнорировали интересы безопасности России".

"В Украине создавали антироссийский плацдарм, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", — заявил диктатор.

Также Путин прокомментировал не отрицает вероятность дальнейших переговоров с Украиной.

Политики также обсудили уважение к законному праву Тегерана на "развитие мирного атома" и продолжение выполнения им обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, в частности сотрудничество с МАГАТЭ.

Стоит отметить, что это первый разговор между Путиным и Макроном с 2022 года.

Макрон во время телефонного разговора призвал Путина "как можно скорее" прекратить огонь в Украине и продолжить "обмениваться мнениями" с ним

Позже и французская сторона подтвердила разговор. Так, издание BFMTV пишет, что президент России Владимир Путин переговорил с Эммануэлем Макроном. Оба лидера говорили о войне в Украине и иранской ядерной проблеме.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин, вероятно, хочет выйти из войны.

А также Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что президент России Владимир Путин готовит новые военные операции на территории стран НАТО. По словам главы государства, эти сведения подтверждаются украинской разведкой.