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Зеленский поговорил с президентом Египта — есть новые решения

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 19:44
Разговор Зеленского и президента Египта — какие решения для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля провел телефонный разговор с главой Египта Абделем Фаттахом Ас-Сис. Они обсудили важные темы и договорились развивать отношения между странами.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский рассказал, что во время этого разговора лидеры успели обсудить много важных тем и договорились развивать отношения между странами.

Кроме того, президенты обсудили создание продовольственного логистического хаба в Египте и сферы для развития двустороннего сотрудничества. Будем работать над увеличением товарооборота. Договорились поручить нашим командам начать подготовку соглашения о преференциальной торговле и провести заседание Совместной межправительственной комиссии.

"Поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Египет видит наши усилия для окончания войны и готов способствовать достижению справедливого и устойчивого мира", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с Владимиром Зеленским. Это произошло сразу после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, украинский лидер анонсировал ряд важных международных встреч. Они, в частности, состоятся в Дании и Европе.

Владимир Зеленский переговоры Египет война в Украине сотрудничество
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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