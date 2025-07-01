Макрон подзвонив Зеленському після розмови з Путіним 1 липня - що відомо

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: Reuters

У вівторок, 1 липня, президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Це сталося одразу після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

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За даними джерел, Макрон розповів українському лідеру деталі розмови з російським диктатором.

Подробиці переговорів поки лишаються невідомими.

Нагадаємо, що незадовго до цього стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном. Однією з тем стала війна в Україні. Це була їхня перша розмова з 2022 року.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нових агресивних дій проти країн-членів НАТО. За його словами, українська розвідка має конкретні докази того, що Володимир Путін планує масштабні військові операції на території Альянсу.