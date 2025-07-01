Макрон позвонил Зеленскому после разговора с Путиным 1 июля - что известно

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Во вторник, 1 июля, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это произошло сразу после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

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По данным источников, Макрон рассказал украинскому лидеру детали разговора с российским диктатором.

Подробности переговоров пока остаются неизвестными.

Напомним, что незадолго до этого стало известно, что российский диктатор Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Одной из тем стала война в Украине. Это был их первый разговор с 2022 года.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новым агрессивным действиям против стран-членов НАТО. По его словам, у украинской разведки есть конкретные доказательства того, что Владимир Путин планирует масштабные военные операции на территории Альянса.