У понеділок, 18 серпня, Президент України Володимир Зеленський подякував першій леді США Меланії Трамп за лист до російського диктатора Путіна. Він зазначив, що дякує Меланії за згадку про викрадення Росією українських дітей.

Про це президент України сказав у понеділок, 18 серпня, під час зустрічі із Дональдом Трампом.

Зеленський подякував Меланії Трамп

Сидячи в Овальному кабінеті, президент України сказав:

"Дуже дякую, пане президенте. Якщо можу, перш за все, дякую за запрошення. Дуже дякую за ваші зусилля та особисті зусилля зупинити вбивства та зупинити цю війну.

Дякую і користуюся цією можливістю до моєї подяки вашій дружині, першій леді Сполучених Штатів. Вона підписала листа до Путіна про наших викрадених дітей".

Зазначимо, що під час зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що увесь світ хоче завершення повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, що Новини.LIVE цитують всі останні заяви Зеленського та Трампа під час зустрічі у Білому домі 18 серпня.