Зеленский поблагодарил Меланию Трамп и поблагодарил ее за это

Главная Новости дня Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за письмо Путину

Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за письмо Путину

Ua en ru
Дата публикации 18 августа 2025 20:38
Зеленский во время встречи с Трампом 18 августа 2025 года. Фото: Reuters

В понедельник, 18 августа, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за письмо к российскому диктатору Путину. Он отметил, что благодарит Меланию за упоминание о похищении Россией украинских детей.

Об этом президент Украины сказал в понедельник, 18 августа, во время встречи с Дональдом Трампом.

Читайте также:

Зеленский поблагодарил Меланию Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за письмо к российскому диктатору Путину. В этом письме жена лидера США вспомнила о похищенных украинских детях.

Сидя в Овальном кабинете, президент Украины сказал:

"Большое спасибо, господин президент. Если могу, прежде всего, спасибо за приглашение. Спасибо за ваши усилия и личные усилия остановить убийства и остановить эту войну.

Спасибо и пользуюсь этой возможностью для моей благодарности вашей жене, первой леди Соединенных Штатов. Она подписала письмо к Путину о наших похищенных детях".

Отметим, что во время встречи с Зеленским Трамп заявил, что весь мир хочет завершения полномасштабной войны в Украине.

Напомним, что Новини.LIVE цитируют все последние заявления Зеленского и Трампа во время встречи в Белом доме 18 августа.

Владимир Зеленский переговоры Дональд Трамп Белый дом Мелания Трамп
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
