Головна Новини дня Зеленський підсумував зустрічі у Нью-Йорку — що сказав

Зеленський підсумував зустрічі у Нью-Йорку — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 23:05
Зеленський розповів про зустрічі у Нью-Йорку
Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку 23 вересня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський підсумував зустрічі у Нью-Йорку у вівторок, 23 вересня. Зокрема, глава держави розповів про результати зустрічі з лідером США Дональдом Трампом.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Читайте також:
Трамп і Зеленський
Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку 23 вересня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський про результати зустрічей у Нью-Йорку

У вівторок, 23 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів низку важливих зустрічей у Нью-Йорку. Зокрема, він зустрівся з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

Зеленський назвав зустріч із Трампом "продуктивною". Крім того, він розповів, що також відбулася зустріч і перших леді України та США — Олени Зеленської та Меланії Трамп.

"У нас була продуктивна зустріч із Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН, і я вдячний президенту Трампу за цю можливість. Також щиро ціную те, що перші леді наших країн — Меланія Трамп та Олена Зеленська, зустрілися, щоб обговорити долю українських дітей", — повідомив Зеленський.

Трамп і Зеленський зустріч
Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку 23 вересня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

Глава держав зазначив, що сьогодні багато уваги було приділено питанню повернення дітей, яких викрала Росія, а також підтримці зусиль у захисті життя.

"Ми обговорили кілька перспективних ідей для наближення миру, і сподіваюся, що вони дадуть швидкі результати. Зокрема, торкнулися програми PURL, яка вже добре працює, а також потенційних проєктів у межах цієї ініціативи.

Я вдячний президенту Трампу за сильну співпрацю зі Сполученими Штатами. Пан президент чітко розуміє ситуацію та добре поінформований про всі аспекти цієї війни. Ми високо цінуємо його рішучість допомогти завершити цю війну", — резюмував Зеленський.

Раніше Зеленський інформував, що обговорив із Трампом ідеї, які можуть допомогти примусити Росію припинити війну.

Також президент України зробив заяву про можливості Сполучених Штатів Америки щодо санкцій проти Росії.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
