За словами Зеленського, Трамп й досі бажає досягнення миру в Україні і не відмовився від цієї мети

Трамп не відмовився від допомоги Україні — заява Зеленського
Дата публікації: 23 вересня 2025 23:43
Термінова новина
Під час брифінгу в Нью-Йорку Володимира Зеленського запитали, чи не склалося в нього враження, що Дональд Трамп, з огляду на його гучний допис на Truth Social, відмовився від спроб досягти миру.
Про відповідь президента Зеленського повідомляють Новини.LIVE.
Президент України відповів, що Зеленський заперечив, що Трамп відмовився від спроб досягти миру.
Новина оновлюється...
