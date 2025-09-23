За словами Зеленського, Трамп й досі бажає досягнення миру в Україні і не відмовився від цієї мети

Термінова новина

Під час брифінгу в Нью-Йорку Володимира Зеленського запитали, чи не склалося в нього враження, що Дональд Трамп, з огляду на його гучний допис на Truth Social, відмовився від спроб досягти миру.

Про відповідь президента Зеленського повідомляють Новини.LIVE.

Президент України відповів, що Зеленський заперечив, що Трамп відмовився від спроб досягти миру.

Новина оновлюється...