По словам Зеленского, Трамп до сих пор желает достижения мира в Украине и не отказался от этой цели

Трамп не отказался от помощи Украине — заявление Зеленского
Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 23:43
Срочная новость
Во время брифинга в Нью-Йорке Владимира Зеленского спросили, не сложилось ли у него впечатление, что Дональд Трамп, учитывая его громкое сообщение на Truth Social, отказался от попыток достичь мира.
Об ответе президента Зеленского сообщают Новини.LIVE.
Реклама
Читайте также:
Президент Украины ответил, что Зеленский отрицает, что Трамп отказался от попыток достичь мира.
Новость обновляется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама