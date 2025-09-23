По словам Зеленского, Трамп до сих пор желает достижения мира в Украине и не отказался от этой цели

Срочная новость

Во время брифинга в Нью-Йорке Владимира Зеленского спросили, не сложилось ли у него впечатление, что Дональд Трамп, учитывая его громкое сообщение на Truth Social, отказался от попыток достичь мира.

Об ответе президента Зеленского сообщают Новини.LIVE.

Президент Украины ответил, что Зеленский отрицает, что Трамп отказался от попыток достичь мира.

Новость обновляется...