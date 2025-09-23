Видео
Главная Новости дня Зеленский подытожил встречи в Нью-Йорке — что сказал

Зеленский подытожил встречи в Нью-Йорке — что сказал

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 23:05
Зеленский рассказал о встречах в Нью-Йорке
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке 23 сентября 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил встречи в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября. В частности, глава государства рассказал о результатах встречи с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Зеленский о результатах встреч в Нью-Йорке

Во вторник, 23 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд важных встреч в Нью-Йорке. В частности, он встретился и с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Зеленский назвал встречу с Трампом "продуктивной". Кроме того, он рассказал, что также состоялась встреча и первых леди Украины и США — Елены Зеленской и Мелании Трамп.

"У нас была продуктивная встреча с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН, и я благодарен президенту Трампу за эту возможность. Также искренне ценю то, что первые леди наших стран — Мелания Трамп и Елена Зеленская, встретились, чтобы обсудить судьбу украинских детей", — сообщил Зеленский.

Глава государств отметил, что сегодня много внимания было уделено вопросу возвращения детей, которых похитила Россия, а также поддержке усилий в защите жизни.

"Мы обсудили несколько перспективных идей для приближения мира, и надеюсь, что они дадут быстрые результаты. В частности, коснулись программы PURL, которая уже хорошо работает, а также потенциальных проектов в рамках этой инициативы.

Я благодарен президенту Трампу за сильное сотрудничество с Соединенными Штатами. Господин президент четко понимает ситуацию и хорошо осведомлен обо всех аспектах этой войны. Мы высоко ценим его решимость помочь завершить эту войну", — резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский информировал, что обсудил с Трампом идеи, которые могут помочь заставить Россию прекратить войну.

Также президент Украины сделал заявление о возможностях Соединенных Штатов Америки относительно санкций против России.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
