Зеленский заявил, что РФ боится США, а с Трампом он обсудил несколько хороших идей, чтобы принудить РФ к миру

Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он заявил, что при разговоре с Трампом "обсудил несколько хороших идей", которые помогут заставить РФ прекратить агрессию.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы говорили о том, как наконец принести мир, и мы обсудили несколько хороших идей, и я надеюсь, что они сработают. Мы ожидаем, что Америка подтолкнет Россию к миру. Москва боится Америки и всегда обращает на нее внимание", — заявил украинский президент.

