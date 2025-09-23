Видео
Главная Новости дня Обсудили с Трампом, как заставить РФ прекратить войну — Зеленский

Обсудили с Трампом, как заставить РФ прекратить войну — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 23:50
Зеленский заявил, что РФ боится США, а с Трампом он обсудил несколько хороших идей, чтобы принудить РФ к миру
Срочная новость

Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он заявил, что при разговоре с Трампом "обсудил несколько хороших идей", которые помогут заставить РФ прекратить агрессию.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы говорили о том, как наконец принести мир, и мы обсудили несколько хороших идей, и я надеюсь, что они сработают. Мы ожидаем, что Америка подтолкнет Россию к миру. Москва боится Америки и всегда обращает на нее внимание", — заявил украинский президент.

Новость обновляется...

Владимир Зеленский ООН Дональд Трамп война в Украине
Автор:
Филип Бойко
