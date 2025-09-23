Зеленський заявив, що РФ боїться США, а з Трампом він обговорив декілька гарних ідей, щоб примусити РФ до миру

Обговорили з Трампом, як змусити РФ припинити війну — Зеленський
Дата публікації: 23 вересня 2025 23:50
Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Він заявив, що при розмові з Трампом "обговорив декілька хороших ідей", які допоможуть примусити РФ припинити агресію.
Про це повідомляє Reuters.
"Ми говорили про те, як нарешті принести мир, і ми обговорили кілька хороших ідей, і я сподіваюся, що вони спрацюють. Ми очікуємо, що Америка підштовхне Росію до миру. Москва боїться Америки і завжди звертає на неї увагу", — заявив український президент.
