Головна Новини дня Обговорили з Трампом, як змусити РФ припинити війну — Зеленський

Обговорили з Трампом, як змусити РФ припинити війну — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 23:50
Зеленський заявив, що РФ боїться США, а з Трампом він обговорив декілька гарних ідей, щоб примусити РФ до миру
Термінова новина

Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Він заявив, що при розмові з Трампом "обговорив декілька хороших ідей", які допоможуть примусити РФ припинити агресію.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

"Ми говорили про те, як нарешті принести мир, і ми обговорили кілька хороших ідей, і я сподіваюся, що вони спрацюють. Ми очікуємо, що Америка підштовхне Росію до миру. Москва боїться Америки і завжди звертає на неї увагу", — заявив український президент.

Новина оновлюється...

Володимир Зеленський ООН Дональд Трамп війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
