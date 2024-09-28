Зеленський підбив підсумки зустрічей в США

Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки свого тижневого візиту до Сполучених Штатів Америки. Лідер країни провів десятки зустрічей задля зміцнення позиції нашої держави.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook у суботу, 28 вересня.

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За словами Зеленського, за тиждень у США він провів майже три десятки зустрічей — на Генеральній Асамблеї ООН та у Вашингтоні.

"США та інші наші партнери, Британія, В'єтнам, Гватемала, Данія, Індія, Італія, Канада, Німеччина, Панама, Парагвай, Південно-Африканська республіка, Словенія, Туреччина, Фінляндія, Франція, Японія. Керівники Євросоюзу і НАТО, ООН та організації Американських держав. Засідання радбезу ООН, президент Байден. Зустрічі в Конгресі, Камала Гарріс та Дональд Трамп. І спеціальний формат для України G7+ заради відбудови — більш ніж 30 країн підтримали", — йдеться в повідомленні.

Зустріч Зеленського та Гарріс. Фото: ОП

Також відмічено роботу з енергетичними та оборонними компаніями — заради того, щоб зміцнити позиції України та наблизити мир.

"Представив партнерам План перемоги. Додаємо спільних зусиль заради відбудови. І разом наближаємо справедливий мир", — підсумував Зеленський.

Зустріч Зеленського із Трампом. Фото: ОП

Нагадаємо, у Нью-Йорку Володимир Зеленський провів зустріч з учасником передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах Дональдом Трампом. Сторони погодилися, що завершення війни Росії проти України потребує справедливої угоди.

Ми також повідомляли, що Володимир Зеленський запросив кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа відвідати Україну. Той відповів, що "обов'язково приїде", проте не уточнив коли.