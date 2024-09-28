Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський підсумував результати тижня роботи в США arrow

Зеленський підсумував результати тижня роботи в США

28 вересня 2024 19:11
Галина Шподарева - редактор
Зеленський підбив підсумки зустрічей в США
Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: Офіс Президента
Галина Шподарева - редактор

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки свого тижневого візиту до Сполучених Штатів Америки. Лідер країни провів десятки зустрічей задля зміцнення позиції нашої держави. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook у суботу, 28 вересня. 

Читайте також:

Візит Зеленського до США — результати

За словами Зеленського, за тиждень у США він провів майже три десятки зустрічей — на Генеральній Асамблеї ООН та у Вашингтоні.

"США та інші наші партнери, Британія, В'єтнам, Гватемала, Данія, Індія, Італія, Канада, Німеччина, Панама, Парагвай, Південно-Африканська республіка, Словенія, Туреччина, Фінляндія, Франція, Японія. Керівники Євросоюзу і НАТО, ООН та організації Американських держав. Засідання радбезу ООН, президент Байден. Зустрічі в Конгресі, Камала Гарріс та Дональд Трамп. І спеціальний формат для України G7+ заради відбудови — більш ніж 30 країн підтримали", — йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленский та Камала Гарріс
Зустріч Зеленського та Гарріс. Фото: ОП

Також відмічено роботу з енергетичними та оборонними компаніями — заради того, щоб зміцнити позиції України та наблизити мир.

"Представив партнерам План перемоги. Додаємо спільних зусиль заради відбудови. І разом наближаємо справедливий мир", — підсумував Зеленський.  

Володимир Зеленський та Дональд Трамп
Зустріч Зеленського із Трампом. Фото: ОП

Нагадаємо, у Нью-Йорку Володимир Зеленський провів зустріч з учасником передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах Дональдом Трампом. Сторони погодилися, що завершення війни Росії проти України потребує справедливої угоди. 

Ми також повідомляли, що Володимир Зеленський запросив кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа відвідати Україну. Той відповів, що "обов'язково приїде", проте не уточнив коли.

Володимир Зеленський Джо Байден США Дональд Трамп Камала Гарріс Америка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:15 У Зеленського заявили, коли стане відомо про дозвіл на удари вглиб Росії

19:59 Осінь прийшла — синоптики прогнозують дощі по усій Україні

19:46 СБУ затримала на хабарі топменеджера "Енергоатому"

19:11 Зеленський підсумував результати тижня роботи в США

19:00 Витрати на ув'язнених перевищують мінімальну зарплату — юрист пояснив чому

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

18:32 Знищено техніку та особовий склад — 3 ОШБр вдарила по окупантах на Харківщині

18:26 Пенсіонер із зарплатою у 40 000 — де в Одесі пропонують роботу літнім людям

18:06 Дефіцитні спеціальності в ЗСУ — хто не підлягає бронюванню

18:04 Сильні дощі та холод — в Укргідрометцентрі зробили попередження на завтра

17:46 Уклали фіктивні шлюби — на Одещині виявили двох ухилянтів

20:15 У Зеленського заявили, коли стане відомо про дозвіл на удари вглиб Росії

19:59 Осінь прийшла — синоптики прогнозують дощі по усій Україні

19:46 СБУ затримала на хабарі топменеджера "Енергоатому"

19:11 Зеленський підсумував результати тижня роботи в США

19:00 Витрати на ув'язнених перевищують мінімальну зарплату — юрист пояснив чому

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

18:32 Знищено техніку та особовий склад — 3 ОШБр вдарила по окупантах на Харківщині

18:26 Пенсіонер із зарплатою у 40 000 — де в Одесі пропонують роботу літнім людям

18:06 Дефіцитні спеціальності в ЗСУ — хто не підлягає бронюванню

18:04 Сильні дощі та холод — в Укргідрометцентрі зробили попередження на завтра

17:46 Уклали фіктивні шлюби — на Одещині виявили двох ухилянтів

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд