Візит Володимира Зеленського до США — всі подробиці про зустрічі та переговори

Володимир Зеленський із представниками Сенату. Фото: Офіс Президента України

Виступи на полях в ООН, численні двосторонні зустрічі із світовими лідерами, візит до Білого дому та презентація "плану перемоги" ключовим союзникам — Президент України Володимир Зеленський завершив свій тижневий візит до США. Поміж іншого також вперше за п'ять років відбулась зустріч із 45-м президентом США Дональдом Трампом, а нині кандидатом у президенти від республіканців.

На більшості подій була присутня спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук, яка розповіла всі деталі.

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Зустріч із Трампом

Дональд Трамп зранку у п'ятницю, 27 вересня, приймав у своєму офісі у Нью-Йорку українського президента. Напередодні ввечері Трамп повідомив журналістам, що зустріч таки відбудеться. Пізніше оприлюднив деталі переписки у своїй соціальній мережі. Під час всього цього візиту президента Володимира Зеленського ця зустріч переносилась. Чимало видань писали, що вона взагалі не відбудеться. Причина — поїздка президента України із демократами на артилерійський завод у сірий штат Пенсильванію.

Ця дія розлютила Трампа, його соратники звинуватили Україну у втручанні в Американські вибори, а сам кандидат від республіканців під час своїх передвиборчих ралі дозволяв собі некоректні висловлювання на адресу президента Зеленського.

"Я думаю, що Зеленський — найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає до країни, він їде з 60 мільярдами доларів", – минулого тижня у Пенсильванії сказав кандидат у президенти Трамп на одному із передвиборчих мітингів.

Зеленський поруч з Трампом. Фото: Новини.LIVE/ Уляна Бойчук

Однак, вже у п'ятницю зранку Дональд Трамп передумав. Міцно тис руку Зеленському у своєму офісі і говорив, що ця зустріч йому за честь. "Він пройшов через багато чого, як, можливо, ніхто інший в історії", — сказав Трамп.

Володимир Зеленський спілкується з Дональдом Трампом. Фото: Reuters

Президент України натомість відповів, що він вирішив зустрітися з обома кандидатами у президенти США, але країна зараз переживає складні часи, ніхто не знає, то буде президентом Америки, бо вибиратиме народ Америки, але США — стратегічний союзник України.

Під час вступної промови перед журналістами Дональд Трамп кілька разів повторював свої передвиборчі фрази проте, що він знає Путіна і знає, як закінчити війну. Натомість Зеленський відповів, що сподівається, що у нього із Трампом вони не гірші. Це стало чи не найцитованішою фразою цього вступного слова.

Дональд Трамп проголошує промову. Фото: Reuters

Коли журналісти покидали залу для годинної зустрічі, Трамп закликав звернути увагу української сторони на фото кулі, яка влучила у його вухо під час нападу на нього раніше. Виглядало так, ніби Трамп намагався вразити Зеленського своїм героїзмом теж, адже саме цим зачаровує президент України виборців-республіканців.

Після зустрічі обоє вийшли до журналістів ще раз, але це було одне видання, афілійоване до Трампа — FOX NEWS. Трамп заявляв про "справедливий мир", але уточнення що саме має на увазі — не надав, тоді як Зеленський, поміж іншого, запропонував Трампу відвідати Україну, на що останній погодився і сказав, що Україна — чудова країна.

2 дні 79-ї Генеральної асамблеї ООН

Щороку з моменту створення ООН, її головний представницький орган — Генеральна Асамблея ООН збирається раз на рік. Піком засідань є тиждень високого рівня, під час якого до Нью-Йорка, до офісу організації зʼїжджаються всі представники членів. Відбуваються генеральні дебати. Кожна із 193 країн-учасниць має право на промову. Говорить від імені країни президент і на виступ має в середньому 20 хвилин.

Виступ Володимира Зеленського в Генасамблеї ООН. Фото: Новини.LIVE/ Уляна Бойчук

Цьогорічна 79 генеральна Асамблея ООН для президента США Джо Байдена була останньою на посаді президента, а для Володимира Зеленського — третя, коли країна, якій він служить президентом, перебуває у повномасштабній війні.

Паралельно із генеральними дебатами першого дня відбулася Рада Безпеки ООН присвячена питанню безпеки України. Її ініціювала та на проведенні якої наполяга Україна. Пізніше українська делегація повідомила, що це було дипломатичною перемогою України.

Під час Радбезу Президент України наголосив на енергетичній безпеці, формулі миру та саміту миру, який готується вже у листопаді цьогоріч. Переконливим на раді безпеки ООН звучав держсекретар США Ентоні Блінкен, наводячи приклади бомбардувань росією цивільних обʼєктів, сказав: "Росія — агресор, Україна –—Жертва. Росія нападає, Україна захищається".

Росія, попри присутність представника країни, відмовилась брати участь у раді.

Тему миру продовжив Президент України Володимир Зеленський на другий день тижня високого рівня, звертаючись із промовою у Генеральній асамблеї ООН. Глава держави Україна вчергове закликав підтримати формулу миру, яку він пропонує світу, наголошуючи на тому, що більше 100 країн згодились взяти участь у Саміті миру.

Володимир Зеленський в Генасамблеї ООН. Фото: Reuters

Почав свою промову президент із наголошення про небезпеку ядерного вибуху у центрі Європи, зазначаючи Запорізьку атомну електростанцію, яка нині окупована країною-агресоркою росією. Це резонувало загальному тону розмови, скільки ядерна безпека була ключовою лінією цієї сесії.

"Росія продовжує атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі рф знищила усю нашу теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру. І, потенційно, мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку. Саме цього прагне Путін", — заявив із трибуни Генасамблеї ООН Володимир Зеленський.

Потім поїздка в ДС

Опісля виступів в офісі ООН та низки двосторонніх зустрічей із світовими лідерами, президент України поїхав на зустрічі до Білого дому та Конгресу. Там, глава держави мав презентувати "план перемоги", з яким приїхав до США.

Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: Reuters

Відтак, під час зустрічі з Байденом, президент США заявив: "Росія в Україні не запанує", а після зустрічі із президентом України, віцепрезидентка США Камала Гарріс, а також і кандидатка у президенти від демократів, наголосила: "Підтримка України є пріоритетом та стратегією США".

Володимир Зеленський і Камала Гарріс. Фото: Reuters

У четвер зустрічі у Вашингтоні були максимально стримані і заплановані. Конгресмени двох партій вітали президента Володимира Зеленського зранку, навіть не зважаючи на те, що на зустрічі був відсутній спікер палати представників Майкл Джонсон.

Зустріч Володимира Зеленського із сенаторами. Фото: ОПУ

Останній ще від середи повідомив, що буде не в місті, почав вимагати відставки посла України у США Оксани Маркарової за поїздку української делегації на завод у Пенсильванію. Україна офіційно цю ситуацію не коментувала. Однак у Білому дому заявили, що жодної передвиборчої агітації у тому немає, і додали, що Володимир Зеленський після саміту НАТО їздив в Юту, де власне і зустрівся із республіканський губернатором та іншими республіканцями.

Ввечері у четвер стало відомо про зустріч з Трампом зранку у Нью-Йорку.

Завод на Пенсильванії

А почав свою поїздку президент України із візиту на артилерійський завод у Пенсильванію — штат, який є одним із вирішальним у президентській перегонці в Америці цьогоріч. Присутніми із президентом України були кілька демократів, які підтримують Камалу Гарріс на виборах.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Скрентонський завод армійських боєприпасів у Пенсильванії. Фото: Reuters

Республіканці вчинили бунт: спікер палати представників звернувся до Зеленського із вимогою негайно звільнити посла Маркарову, яка організувала поїздку, звинуватив Україну у втручання й вибори США та республіканець Майк Джонсон відмінив зустріч із Зеленський, про яку всі говорили напередодні.

Нагадаємо, Камала Гарріс зробила гучну заяву про ризики для Європи у випадку виграшу Путіна.

Також Зеленський під час свого візиту в США пояснив, чому варто підтримувати Україну та чим вона важлива.