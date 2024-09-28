Визит Владимира Зеленского в США — все подробности о встречах и переговорах

Владимир Зеленский с представителями Сената. Фото: Офис Президента Украины

Выступления на полях в ООН, многочисленные двусторонние встречи с мировыми лидерами, визит в Белый дом и презентация "плана победы" ключевым союзникам — Президент Украины Владимир Зеленский завершил свой недельный визит в США. Между прочим, также впервые за пять лет состоялась встреча с 45-м президентом США Дональдом Трампом, а ныне кандидатом в президенты от республиканцев.

На большинстве событий присутствовала специальная корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук, которая рассказала все детали.

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Встреча с Трампом

Дональд Трамп с утра в пятницу, 27 сентября, принимал в своем офисе в Нью-Йорке украинского президента. Накануне вечером Трамп сообщил журналистам, что встреча все-таки состоится. Позже обнародовал детали переписки в своей социальной сети. Во время всего визита президента Владимира Зеленского эта встреча переносилась. Многие издания писали, что она вообще не состоится. Причина — поездка президента Украины с демократами на артиллерийский завод в серый штат Пенсильвания.

Это действие разозлило Трампа, его соратники обвинили Украину во вмешательстве в Американские выборы, а сам кандидат от республиканцев во время своих предвыборных ралли позволял себе некорректные высказывания в сторону президента Зеленского.

"Я думаю, что Зеленский — крупнейший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов", — на прошлой неделе в Пенсильвании сказал кандидат в президенты Трамп на одном из предвыборных митингов.

Зеленский рядом с Трампом. Фото: Новини.LIVE/ Ульяна Бойчук

Однако уже в пятницу утром Дональд Трамп передумал. Крепко жми руку Зеленскому в своем офисе и говорил, что эта встреча ему за честь. "Он прошел через многое, как, возможно, никто другой в истории", — сказал Трамп.

Владимир Зеленский общается с Дональдом Трампом. Фото: Reuters

Президент Украины ответил, что он решил встретиться с обоими кандидатами в президенты США, но страна сейчас переживает сложные времена, никто не знает, будет президентом Америки, потому что будет выбирать народ Америки, но США — стратегический союзник Украины.

Во время вступительной речи перед журналистами Дональд Трамп несколько раз повторял свои предвыборные фразы, что он знает Путина и знает, как закончить войну. Зеленский ответил, что надеется, что у него с Трампом они не хуже. Это стало едва ли не самой цитируемой фразой этого вводного слова.

Дональд Трамп провозглашает речь. Фото: Reuters

Когда журналисты покидали зал для часовой встречи, Трамп призвал обратить внимание украинской стороны на фото пули, попавшей в его ухо во время нападения на него раньше. Выглядело так, будто Трамп пытался поразить Зеленского своим героизмом тоже, ведь именно этим очаровывает президент Украины избирателей-республиканцев.

После встречи оба вышли к журналистам еще раз, но это было одно издание, аффилированное к Трампу — FOX NEWS. Трамп заявлял о "справедливом мире", но уточнение что именно подразумевает — не предоставил, тогда как Зеленский, между прочим, предложил Трампу посетить Украину, на что последний согласился и сказал, что Украина — отличная страна.

2 дня 79-й Генеральной ассамблеи ООН

Ежегодно с момента создания ООН ее главный представительный орган — Генеральная Ассамблея ООН собирается раз в год. Пиком заседаний является неделя высокого уровня, во время которой в Нью-Йорк, в офис организации съезжаются все представители членов. Проходят генеральные дебаты. Каждая из 193 стран-участниц имеет право на речь. Говорит от имени страны президент и выступление имеет в среднем 20 минут.

Выступление Владимира Зеленского в Генассамблее ООН. Фото: Новини.LIVE/ Ульяна Бойчук

Нынешняя 79-я генеральная Ассамблея ООН для президента США Джо Байдена была последней на посту президента, а для Владимира Зеленского — третья, когда страна, которой он служит президентом, находится в полномасштабной войне.

Параллельно с генеральными дебатами первого дня состоялся Совет Безопасности ООН, посвященный вопросу безопасности Украины. Ее инициировала и на проведении которой настаивала Украина. Позже украинская делегация сообщила, что это была дипломатическая победа Украины.

Во время Совбеза президент Украины отметил энергетическую безопасность, формулу мира и Саммит мира, который готовится уже в ноябре этого года. Убедительным на Совбезе ООН звучал госсекретарь США Энтони Блинкен, приводя примеры бомбардировок россией гражданских объектов, сказал: "Россия — агрессор, Украина — Жертва. Россия нападает, Украина защищается"

Россия, несмотря на присутствие представителя страны, отказалась участвовать в совете.

Тему мира продолжил президент Украины Владимир Зеленский во второй день недели высокого уровня, обращаясь с речью в Генеральной ассамблее ООН. Глава государства Украина в очередной раз призвал поддержать формулу мира, которую он предлагает миру, отмечая, что более 100 стран согласились принять участие в Саммите мира.

Владимир Зеленский в Генассамблее ООН. Фото: Reuters

Начал свою речь президент с акцентом на опасность ядерного взрыва в центре Европы, отмечая Запорожскую атомную электростанцию, ныне оккупированную страной-агрессором россией. Это резонировало общему тону разговора, сколько ядерная безопасность являлась ключевой линией этой сессии.

"Россия продолжает атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Сейчас Россия уничтожила всю нашу теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру. И, потенциально, миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой. Именно этого стремится Путин", — заявил с трибуны Генассамблеи ООН Владимир Зеленский.

Затем поездка в ДС

После выступлений в офисе ООН и ряда двусторонних встреч с мировыми лидерами президент Украины поехал на встречи в Белый дом и Конгресс. Там глава государства должен был презентовать "план победы", с которым приехал в США.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Reuters

Следовательно, во время встречи с Байденом, президент США заявил: "Россия в Украине не воцарится" , а после встречи с президентом Украины, вице-президент США Камала Харрис, а также и кандидатка в президенты от демократов, подчеркнула: "Поддержка Украины является приоритетом и стратегией США".

Владимир Зеленский и Камала Гаррис. Фото: Reuters

В четверг встречи в Вашингтоне были максимально сдержанны и запланированы. Конгрессмены двух партий приветствовали президента Владимира Зеленского с утра, даже несмотря на то, что на встрече отсутствовал спикер палаты представителей Майкл Джонсон.

Встреча Владимира Зеленского с сенаторами. Фото: ОПУ

Последний еще со среды сообщил, что будет не в городе, потребовал отставки посла Украины в США Оксаны Маркаровой за поездку украинской делегации на завод в Пенсильванию. Украина официально эту ситуацию не комментировала. Однако в Белом доме заявили, что никакой предвыборной агитации в этом нет, и добавили, что Владимир Зеленский после саммита НАТО ездил в Юту, где и встретился с республиканский губернатором и другими республиканцами.

Вечером в четверг стало известно о встрече с Трампом утром в Нью-Йорке.

Завод на Пенсильвании

А начал свою поездку президент Украины с визита на артиллерийский завод в Пенсильванию — штат, являющийся одним из решающих в президентской перегонке в Америке в этом году. Присутствовали с президентом Украины несколько демократов, которые поддерживают Камалу Харрис на выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Скрентонский завод армейских боеприпасов в Пенсильвании. Фото: Reuters

Республиканцы устроили бунт: спикер палаты представителей обратился к Зеленскому с требованием немедленно уволить посла Маркарову, организовавшую поездку, обвинив Украину во вмешательстве и выборах США и республиканец Майк Джонсон отменил встречу с Зеленским, о которой все говорили накануне.

Напомним, Камала Харрис сделала громкое заявление о рисках для Европы в случае выигрыша Путина.

Также Зеленский во время своего визита в США объяснил, почему следует поддерживать Украину и чем она важна.