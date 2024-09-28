Визит Владимира Зеленского в США — все подробности о встречах и переговорах

Неделя Зеленского в США — все о встрече с Трампом и плане победы
Выступления на полях в ООН, многочисленные двусторонние встречи с мировыми лидерами, визит в Белый дом и презентация "плана победы" ключевым союзникам — Президент Украины Владимир Зеленский завершил свой недельный визит в США. Между прочим, также впервые за пять лет состоялась встреча с 45-м президентом США Дональдом Трампом, а ныне кандидатом в президенты от республиканцев.
На большинстве событий присутствовала специальная корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук, которая рассказала все детали.
Встреча с Трампом
Дональд Трамп с утра в пятницу, 27 сентября, принимал в своем офисе в Нью-Йорке украинского президента. Накануне вечером Трамп сообщил журналистам, что встреча все-таки состоится. Позже обнародовал детали переписки в своей социальной сети. Во время всего визита президента Владимира Зеленского эта встреча переносилась. Многие издания писали, что она вообще не состоится. Причина — поездка президента Украины с демократами на артиллерийский завод в серый штат Пенсильвания.
Это действие разозлило Трампа, его соратники обвинили Украину во вмешательстве в Американские выборы, а сам кандидат от республиканцев во время своих предвыборных ралли позволял себе некорректные высказывания в сторону президента Зеленского.
"Я думаю, что Зеленский — крупнейший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов", — на прошлой неделе в Пенсильвании сказал кандидат в президенты Трамп на одном из предвыборных митингов.
Однако уже в пятницу утром Дональд Трамп передумал. Крепко жми руку Зеленскому в своем офисе и говорил, что эта встреча ему за честь. "Он прошел через многое, как, возможно, никто другой в истории", — сказал Трамп.
Президент Украины ответил, что он решил встретиться с обоими кандидатами в президенты США, но страна сейчас переживает сложные времена, никто не знает, будет президентом Америки, потому что будет выбирать народ Америки, но США — стратегический союзник Украины.
Во время вступительной речи перед журналистами Дональд Трамп несколько раз повторял свои предвыборные фразы, что он знает Путина и знает, как закончить войну. Зеленский ответил, что надеется, что у него с Трампом они не хуже. Это стало едва ли не самой цитируемой фразой этого вводного слова.
Когда журналисты покидали зал для часовой встречи, Трамп призвал обратить внимание украинской стороны на фото пули, попавшей в его ухо во время нападения на него раньше. Выглядело так, будто Трамп пытался поразить Зеленского своим героизмом тоже, ведь именно этим очаровывает президент Украины избирателей-республиканцев.
После встречи оба вышли к журналистам еще раз, но это было одно издание, аффилированное к Трампу — FOX NEWS. Трамп заявлял о "справедливом мире", но уточнение что именно подразумевает — не предоставил, тогда как Зеленский, между прочим, предложил Трампу посетить Украину, на что последний согласился и сказал, что Украина — отличная страна.
2 дня 79-й Генеральной ассамблеи ООН
Ежегодно с момента создания ООН ее главный представительный орган — Генеральная Ассамблея ООН собирается раз в год. Пиком заседаний является неделя высокого уровня, во время которой в Нью-Йорк, в офис организации съезжаются все представители членов. Проходят генеральные дебаты. Каждая из 193 стран-участниц имеет право на речь. Говорит от имени страны президент и выступление имеет в среднем 20 минут.
Нынешняя 79-я генеральная Ассамблея ООН для президента США Джо Байдена была последней на посту президента, а для Владимира Зеленского — третья, когда страна, которой он служит президентом, находится в полномасштабной войне.
Параллельно с генеральными дебатами первого дня состоялся Совет Безопасности ООН, посвященный вопросу безопасности Украины. Ее инициировала и на проведении которой настаивала Украина. Позже украинская делегация сообщила, что это была дипломатическая победа Украины.
Во время Совбеза президент Украины отметил энергетическую безопасность, формулу мира и Саммит мира, который готовится уже в ноябре этого года. Убедительным на Совбезе ООН звучал госсекретарь США Энтони Блинкен, приводя примеры бомбардировок россией гражданских объектов, сказал: "Россия — агрессор, Украина — Жертва. Россия нападает, Украина защищается"
Россия, несмотря на присутствие представителя страны, отказалась участвовать в совете.
Тему мира продолжил президент Украины Владимир Зеленский во второй день недели высокого уровня, обращаясь с речью в Генеральной ассамблее ООН. Глава государства Украина в очередной раз призвал поддержать формулу мира, которую он предлагает миру, отмечая, что более 100 стран согласились принять участие в Саммите мира.
Начал свою речь президент с акцентом на опасность ядерного взрыва в центре Европы, отмечая Запорожскую атомную электростанцию, ныне оккупированную страной-агрессором россией. Это резонировало общему тону разговора, сколько ядерная безопасность являлась ключевой линией этой сессии.
"Россия продолжает атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Сейчас Россия уничтожила всю нашу теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру. И, потенциально, миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой. Именно этого стремится Путин", — заявил с трибуны Генассамблеи ООН Владимир Зеленский.
Затем поездка в ДС
После выступлений в офисе ООН и ряда двусторонних встреч с мировыми лидерами президент Украины поехал на встречи в Белый дом и Конгресс. Там глава государства должен был презентовать "план победы", с которым приехал в США.
Следовательно, во время встречи с Байденом, президент США заявил: "Россия в Украине не воцарится" , а после встречи с президентом Украины, вице-президент США Камала Харрис, а также и кандидатка в президенты от демократов, подчеркнула: "Поддержка Украины является приоритетом и стратегией США".
В четверг встречи в Вашингтоне были максимально сдержанны и запланированы. Конгрессмены двух партий приветствовали президента Владимира Зеленского с утра, даже несмотря на то, что на встрече отсутствовал спикер палаты представителей Майкл Джонсон.
Последний еще со среды сообщил, что будет не в городе, потребовал отставки посла Украины в США Оксаны Маркаровой за поездку украинской делегации на завод в Пенсильванию. Украина официально эту ситуацию не комментировала. Однако в Белом доме заявили, что никакой предвыборной агитации в этом нет, и добавили, что Владимир Зеленский после саммита НАТО ездил в Юту, где и встретился с республиканский губернатором и другими республиканцами.
Вечером в четверг стало известно о встрече с Трампом утром в Нью-Йорке.
Завод на Пенсильвании
А начал свою поездку президент Украины с визита на артиллерийский завод в Пенсильванию — штат, являющийся одним из решающих в президентской перегонке в Америке в этом году. Присутствовали с президентом Украины несколько демократов, которые поддерживают Камалу Харрис на выборах.
Республиканцы устроили бунт: спикер палаты представителей обратился к Зеленскому с требованием немедленно уволить посла Маркарову, организовавшую поездку, обвинив Украину во вмешательстве и выборах США и республиканец Майк Джонсон отменил встречу с Зеленским, о которой все говорили накануне.
Напомним, Камала Харрис сделала громкое заявление о рисках для Европы в случае выигрыша Путина.
Также Зеленский во время своего визита в США объяснил, почему следует поддерживать Украину и чем она важна.
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