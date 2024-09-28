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Зеленский подвел итоги результатов недели работы в США

28 сентября 2024 19:11
Галина Шподарева - редактор
Зеленский подвел итоги встреч в США
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Офис Президента
Галина Шподарева - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги своего недельного визита в Соединенные Штаты Америки. Лидер страны провел десятки встреч для укрепления позиции нашего государства.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Facebook в субботу, 28 сентября.

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По словам Зеленского, за неделю в США он провел почти три десятка встреч — на Генеральной Ассамблее ООН и в Вашингтоне.

"США и другие наши партнеры, Великобритания, Вьетнам, Гватемала, Дания, Индия, Италия, Канада, Германия, Панама, Парагвай, Южно-Африканская республика, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Япония. Руководители Евросоюза и НАТО, ООН и организации Американских государств. Заседание совбеза ООН, президент Байден. Встречи в Конгрессе, Камала Харрис и Дональд Трамп. И специальный формат для Украины G7+ ради восстановления — более 30 стран поддержали", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский и Камала Гаррис
Встреча Зеленского и Харрис. Фото: ОП

Также отмечена работа с энергетическими и оборонными компаниями — ради того, чтобы укрепить позиции Украины и приблизить мир.

"Представил партнерам План победы. Добавляем совместных усилий ради восстановления. И вместе приближаем справедливый мир", — подытожил Зеленский.  

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Встреча Зеленского с Трампом. Фото: ОП

Напомним, в Нью-Йорке Владимир Зеленский провел встречу с участником предвыборной гонки в Соединенных Штатах Дональдом Трампом. Стороны согласились, что завершение войны России против Украины требует справедливого соглашения.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский пригласил кандидата в президенты США Дональда Трампа посетить Украину. Тот ответил, что "обязательно приедет", но не уточнил когда.

Владимир Зеленский Джо Байден США Дональд Трамп Камала Харрис Америка

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