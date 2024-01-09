Зеленський підівів підсумки розмови з прем'єр-міністром Бельгії
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Глава держави подякував, за те, що підтримка України є в пріоритеті бельгійського урядування у Раді Європейського Союзу.
Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.
Розмова з прем'єр-міністром Бельгії
"Привітав Бельгію із початком головування в Раді ЄС. Дякую за те, що підтримка України та міжнародного права є одним із пріоритетів бельгійського головування", — зазначив Президент.
Також глава держави додав, що Україна цінує грудневе рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України. За підтримки Бельгії, вважає Президент, Україна суттєво просунеться у виконанні подальших формальних кроків на шляху до приєднання до європейської спільноти.
Зеленський також розповів бельгійському очільнику про нещодавні російські повітряні удари та подальшу потребу у зміцненні української системи ППО.
Європейська допомога Україні
"Поспілкувалися про двосторонню безпекову співпрацю, а також координацію європейської оборонної допомоги", — розповів Президент.
Також сторони обговорили важливість розблокування європейської фінансової допомоги обсягом 50 млрд євро, а також питання реалізації Української формули миру.
Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили внесок Польщі у наданні гарантій безпеки Україні.
Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський провів очну Ставку з очільниками Генштабу ЗСУ, Міноборони, Мінстратегпрому і Мінцифри. Посадовці обговорили тему забезпечення зброєю військових на фронті та виробництво нових типів озброєння, зокрема дронів та снарядів.
Читайте Новини.LIVE!