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Зеленський підівів підсумки розмови з прем'єр-міністром Бельгії

9 січня 2024 19:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський підівів підсумки розмови з прем'єр-міністром Бельгії
Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Глава держави подякував, за те, що підтримка України є в пріоритеті бельгійського урядування у Раді Європейського Союзу.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

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Розмова з прем'єр-міністром Бельгії

"Привітав Бельгію із початком головування в Раді ЄС. Дякую за те, що підтримка України та міжнародного права є одним із пріоритетів бельгійського головування", — зазначив Президент.

Також глава держави додав, що Україна цінує грудневе рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України. За підтримки Бельгії, вважає Президент, Україна суттєво просунеться у виконанні подальших формальних кроків на шляху до приєднання до європейської спільноти.

Зеленський також розповів бельгійському очільнику про нещодавні російські повітряні удари та подальшу потребу у зміцненні української системи ППО.

Європейська допомога Україні

"Поспілкувалися про двосторонню безпекову співпрацю, а також координацію європейської оборонної допомоги", — розповів Президент. 

Також сторони обговорили важливість розблокування європейської фінансової допомоги обсягом 50 млрд євро, а також питання реалізації Української формули миру. 

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили внесок Польщі у наданні гарантій безпеки Україні.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський провів очну Ставку з очільниками Генштабу ЗСУ, Міноборони, Мінстратегпрому і Мінцифри. Посадовці обговорили тему забезпечення зброєю військових на фронті та виробництво нових типів озброєння, зокрема дронів та снарядів.

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