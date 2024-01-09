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Зеленский подвел итоги разговора с премьер-министром Бельгии

9 января 2024 19:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский подвел итоги разговора с премьер-министром Бельгии
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. Глава государства поблагодарил за то, что поддержка Украины в приоритете бельгийского правления в Совете Европейского Союза.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

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"Поздравил Бельгию с началом председательства в Совете ЕС. Спасибо за то, что поддержка Украины и международного права является одним из приоритетов бельгийского председательства", — отметил Президент.

Также глава государства добавил, что Украина ценит декабрьское решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины. При поддержке Бельгии, считает Президент, Украина существенно продвинется в выполнении дальнейших формальных шагов на пути к присоединению к европейскому сообществу.

Зеленский также рассказал бельгийскому руководителю о недавних российских воздушных ударах и дальнейшей потребности в укреплении украинской системы ПВО.

Европейская помощь Украине

"Пообщались о двустороннем сотрудничестве, а также координации европейской оборонной помощи", — рассказал Президент.

Также стороны обсудили важность разблокирования европейской финансовой помощи в размере 50 млрд евро, а также вопросы реализации Украинской формулы мира.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны обсудили вклад Польши в предоставлении гарантий безопасности Украине.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел очную Ставку с руководителями Генштаба ВСУ, Минобороны, Минстратегпрома и Минцифры. Чиновники обсудили тему обеспечения оружием военных на фронте и производство новых типов вооружения, в частности дронов и снарядов.

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