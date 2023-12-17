Зеленський підбив підсумки своїх зустрічей з іноземними лідерами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський протягом тижня здійснив чи не найбільшу кількість робочих візитів до різних країн світу, серед них були США, Норвегія, Аргентина. Там мав проводив зустрічі та переговори з лідерами держав та домовлявся про допомогу та підтримку України.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Читайте також:

Підсумки закордонних візитів Зеленського

Зеленський висловив вдячність усім лідерам держав, з якими він мав можливість зустрітися. Він подякував за підтримку, фінансову та військову допомогу для України, що надають партнери.

"Завершуємо важливий тиждень. Допомога Україні — це захист міжнародного порядку, заснованого на правилах. Дякую всім лідерам, країнам, які допомагають нам захищати життя. Дякуємо за життєво важливу підтримку, яка надається нашому захисту", — написав Зеленський.

Нагадаємо, Ісландія готує для України програму довгострокової фінансової підтримки. Такі рішення були прийняті внаслідок саміту з країнами Північної Європи.

Додамо, Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом у Німеччину. Там він, зокрема, зустрівся з командуванням армії США, що у Вісбадені.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський прибув до Норвегії, там він виступив у парламенті країни. Глава держави подякував норвезьким політикам за затвердження довготривалої підтримки України.