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Зеленський підбив підсумки своїх зустрічей з іноземними лідерами

17 грудня 2023 12:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський підбив підсумки своїх зустрічей з іноземними лідерами
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський протягом тижня здійснив чи не найбільшу кількість робочих візитів до різних країн світу, серед них були США, Норвегія, Аргентина. Там мав проводив зустрічі та переговори з лідерами держав та домовлявся про допомогу та підтримку України.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Зеленський висловив вдячність усім лідерам держав, з якими він мав можливість зустрітися. Він подякував за підтримку, фінансову та військову допомогу для України, що надають партнери.

"Завершуємо важливий тиждень. Допомога Україні — це захист міжнародного порядку, заснованого на правилах. Дякую всім лідерам, країнам, які допомагають нам захищати життя. Дякуємо за життєво важливу підтримку, яка надається нашому захисту", — написав Зеленський.

Нагадаємо, Ісландія готує для України програму довгострокової фінансової підтримки. Такі рішення були прийняті внаслідок саміту з країнами Північної Європи.

Додамо, Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом у Німеччину. Там він, зокрема, зустрівся з командуванням армії США, що у Вісбадені. 

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський прибув до Норвегії, там він виступив у парламенті країни. Глава держави подякував норвезьким політикам за затвердження довготривалої підтримки України. 

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