Зеленський зустрівся з командування армії США — про що говорили
У четвер, 14 грудня, Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом у Німеччину. Там він, зокрема, зустрівся з командуванням армії США, що у Вісбадені.
Про це повідомляє Володимир Зеленський.
Зеленський відвідав командування США у Німеччині
Під час зустрічі Володимир Зеленський обговорив з військовими США:
- роботу Групи сприяння безпеці України;
- забезпечення логістики постачання боєприпасів та військової техніки;
- ремонт та обслуговування військової техніки.
"Вкотре переконався у високому рівні американської матеріально-технічної допомоги Україні. Вона надзвичайно потрібна нам для перемоги!" — написав Зеленський.
І наостанок висловив очікування щодо ухвалення важливого рішення Конгресу США про продовження підтримки України.
Нагадаємо, що 13 грудня Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Норвегії для участі в другому Саміті Україна — Північна Європа.
Також ми писали, що там він виступив у парламенті країни. Глава держави подякував норвезьким політикам за затвердження довготривалої підтримки України.
Читайте Новини.LIVE!