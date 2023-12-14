Зеленський зустрівся з командування армії США — про що говорили

Володимир Зеленський у Німеччині. Фото: соцмережі

У четвер, 14 грудня, Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом у Німеччину. Там він, зокрема, зустрівся з командуванням армії США, що у Вісбадені.

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

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Під час зустрічі Володимир Зеленський обговорив з військовими США:

роботу Групи сприяння безпеці України;

забезпечення логістики постачання боєприпасів та військової техніки;

ремонт та обслуговування військової техніки.

"Вкотре переконався у високому рівні американської матеріально-технічної допомоги Україні. Вона надзвичайно потрібна нам для перемоги!" — написав Зеленський.

І наостанок висловив очікування щодо ухвалення важливого рішення Конгресу США про продовження підтримки України.

Зустріч Зеленського з командуванням армії США. Фото: соцмережі

Зустріч Зеленського з командуванням армії США. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що 13 грудня Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Норвегії для участі в другому Саміті Україна — Північна Європа.

Також ми писали, що там він виступив у парламенті країни. Глава держави подякував норвезьким політикам за затвердження довготривалої підтримки України.