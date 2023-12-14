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Зеленський зустрівся з командування армії США — про що говорили

14 грудня 2023 19:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський зустрівся з командування армії США — про що говорили
Володимир Зеленський у Німеччині. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 14 грудня, Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом у Німеччину. Там він, зокрема, зустрівся з командуванням армії США, що у Вісбадені. 

Про це повідомляє Володимир Зеленський

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Під час зустрічі Володимир Зеленський обговорив з військовими США:

  • роботу Групи сприяння безпеці України;
  • забезпечення логістики постачання боєприпасів та військової техніки;
  • ремонт та обслуговування військової техніки.

"Вкотре переконався у високому рівні американської матеріально-технічної допомоги Україні. Вона надзвичайно потрібна нам для перемоги!" — написав Зеленський.

І наостанок висловив очікування щодо ухвалення важливого рішення Конгресу США про продовження підтримки України. 

Зеленський у Німеччині
Зустріч Зеленського з командуванням армії США. Фото: соцмережі
Зеленський у Німеччині
Зустріч Зеленського з командуванням армії США. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що 13 грудня Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Норвегії для участі в другому Саміті Україна — Північна Європа. 

Також ми писали, що там він виступив у парламенті країни. Глава держави подякував норвезьким політикам за затвердження довготривалої підтримки України. 

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