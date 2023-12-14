Зеленский встретился с командованием армии США — о чем говорили

Владимир Зеленский в Германии. Фото: соцсети

В четверг, 14 декабря, Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию. Там он, в частности, встретился с командованием армии США в Висбадене.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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Во время встречи Владимир Зеленский обсудил с военными США:

работу Группы содействия безопасности Украины;

обеспечение логистики поставок боеприпасов и военной техники;

ремонт и обслуживание военной техники

"В очередной раз убедился в высоком уровне американской материально-технической помощи Украине. Она очень нужна нам для победы!" — написал Зеленский.

И напоследок выразил ожидание принятия важного решения Конгресса США о продолжении поддержки Украины.

Встреча Зеленского с командованием армии США. Фото: соцсети

Встреча Зеленского с командованием армии США. Фото: соцсети

Напомним, что 13 декабря Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию для участия во втором Саммите Украина — Северная Европа.

Также мы писали, что там он выступил в парламенте страны. Глава государства поблагодарил норвежских политиков за утверждение долговременной поддержки Украины.