Зеленский встретился с командованием армии США — о чем говорили
В четверг, 14 декабря, Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию. Там он, в частности, встретился с командованием армии США в Висбадене.
Об этом сообщает Владимир Зеленский.
Зеленский посетил командование США в Германии
Во время встречи Владимир Зеленский обсудил с военными США:
- работу Группы содействия безопасности Украины;
- обеспечение логистики поставок боеприпасов и военной техники;
- ремонт и обслуживание военной техники
"В очередной раз убедился в высоком уровне американской материально-технической помощи Украине. Она очень нужна нам для победы!" — написал Зеленский.
И напоследок выразил ожидание принятия важного решения Конгресса США о продолжении поддержки Украины.
Напомним, что 13 декабря Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Норвегию для участия во втором Саммите Украина — Северная Европа.
Также мы писали, что там он выступил в парламенте страны. Глава государства поблагодарил норвежских политиков за утверждение долговременной поддержки Украины.
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