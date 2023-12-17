Зеленский подвел итоги своих встреч с иностранными лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в течение недели совершил едва ли не самое большое количество рабочих визитов в разные страны мира, среди них были США, Норвегия, Аргентина. Там он проводил встречи и переговоры с лидерами государств и договаривался о помощи и поддержке Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Итоги зарубежных визитов Зеленского

Зеленский выразил благодарность всем лидерам государств, с которыми он имел возможность встретиться. Он поблагодарил за поддержку, финансовую и военную помощь для Украины, которую оказывают партнеры.

"Завершаем важную неделю. Помощь Украине — это защита международного порядка, основанного на правилах. Спасибо всем лидерам, странам, которые помогают нам защищать жизнь. Спасибо за жизненно важную поддержку, которая оказывается нашей защите", — написал Зеленский.

Напомним, Исландия готовит для Украины программу долгосрочной финансовой поддержки. Такие решения были приняты в результате саммита со странами Северной Европы.

Добавим, Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию. Там он, в частности, встретился с командованием армии США в Висбадене.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский прибыл в Норвегию, там выступил в парламенте страны. Глава государства поблагодарил норвежских политиков за утверждение долговременной поддержки Украины.