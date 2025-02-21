Володимир Зеленський підбив підсумки розмов із союзниками

Зеленський підбив підсумки розмов із союзниками — відеозвернення
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі відбувається багато координації з лідерами іноземних держав. Він зазначив, що це стосується не лише країн Європи.
Про це Зеленський заявив у п'ятницю, 21 лютого.
Перемовини Зеленського з державними лідерами
"Зараз багато координації з лідерами, і не тільки у Європі. Говорив сьогодні з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Чим сильніший український суверенітет, тим безпечніше Польщі", — зазначив президент Зеленський.
Також глава держави повідомив, що говорив із Премʼєр-міністром Хорватії. Вони обмінялися думками щодо наступних кроків та подій.
"Говорив із Президентом Чехії. І ми цінуємо принциповість чеської позиції", — додав Зеленський.
Також Зеленський поговорив із Премʼєр-міністром Швеції. Він нагадав, що наразі ситуація в цій країні складна через постійні гібридні дії з боку Росії.
На додачу до цього, Зеленський провів перемовини з Премʼєр-міністром Люксембургу щодо різних ідей та пропозицій, які є у Європі заради досягнення миру та гарантій безпеки.
"Словенія: Премʼєр-міністр, хороша розмова. І важливо, щоб кожна нація у світі та на нашому континенті була почутою", — повідомив президент.
З Премʼєр-міністром Ірландії Зеленський обговорив взаємодію у Європі та про ключові позиції в дипломатії.
Наостанок Зеленський відзвітував про переговори з Президентом Кот-дʼІвуару.
"Я вдячний за підтримку нашого суверенітету й позиції, що в міжнародних справах потрібна реальна повага до інтересів кожної нації", — підкреслив президент.
Також президент Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Лідери узгодили позицію щодо завершення війни та надання нашій державі гарантій безпеки.
Нагадуємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що мав "дуже хороші" розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Він додав, що розмови з українським лідером Володимиром Зеленським були "не дуже хороші".
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