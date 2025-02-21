Владимир Зеленский подвел итоги разговоров с союзниками

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас происходит много координации с лидерами иностранных государств. Он отметил, что это касается не только стран Европы.

Об этом Зеленский заявил в пятницу, 21 февраля.

Читайте также:

Переговоры Зеленского с государственными лидерами

"Сейчас много координации с лидерами, и не только в Европе. Говорил сегодня с президентом Польши Анджеем Дудой. Чем сильнее украинский суверенитет, тем безопаснее Польше", — отметил президент Зеленский.

Также глава государства сообщил, что говорил с премьер-министром Хорватии. Они обменялись мнениями относительно следующих шагов и событий.

"Говорил с президентом Чехии. И мы ценим принципиальность чешской позиции", — добавил Зеленский.

Также Зеленский поговорил с премьер-министром Швеции. Он напомнил, что сейчас ситуация в этой стране сложная из-за постоянных гибридных действий со стороны России.

В дополнение к этому, Зеленский провел переговоры с премьер-министром Люксембурга относительно различных идей и предложений, которые есть в Европе ради достижения мира и гарантий безопасности.

"Словения: премьер-министр, хороший разговор. И важно, чтобы каждая нация в мире и на нашем континенте была услышана", — сообщил президент.

С премьер-министром Ирландии Зеленский обсудил взаимодействие в Европе и ключевые позиции в дипломатии.

Напоследок Зеленский отчитался о переговорах с президентом Кот-дʼИвуара.

"Я благодарен за поддержку нашего суверенитета и позиции, что в международных делах нужно реальное уважение к интересам каждой нации", — подчеркнул президент.

Также президент Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры согласовали позицию по завершению войны и предоставлению нашему государству гарантий безопасности.

Напоминаем, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что имел "очень хорошие" разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Он добавил, что разговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским были "не очень хорошие".