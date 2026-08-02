Зеленський оцінив роботу Повітряних сил: рівень збиття дронів перевищує 90%

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Повітряні сили стали ключовою складовою оборони держави, яка реально визначає перебіг війни. Завдяки мужності воїнів та підтримці міжнародних партнерів Україна не віддала своє небо російським окупантам та змогла розвинути бойову авіацію і протиповітряну оборону. Глава держави наголосив, що захисники неба щодня демонструють усьому світу неймовірну майстерність, знищуючи ворожі літаки, крилаті ракети та більше 90% ударних безпілотників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний виступ Президента України Володимира Зеленського.

Ефективність роботи ППО

Постійна та тісна координація дій із європейськими країнами дозволила розгорнути систему протидії масованим повітряним атакам Росії. Наявні західні зенітно-ракетні комплекси демонструють надзвичайно високі результати під час щоденного бойового чергування.

"Важливо, що завдяки нашій співпраці з Європою наші "айріси", "хоки", "насамси" працюють. Ми кожен день боремось за постачання ракет до них", — розповів Володимир Зеленський.

Водночас балістичне озброєння ворога все ще залишається серйозною проблемою, для вирішення якої країна гостро потребує регулярного наповнення дивізіонів "Патріот".

Читайте також:

"Але ми забезпечили Україні захист від значної кількості крилатих ракет і збиваємо суттєво. Рівень збиття ударних дронів теж більше 90%, і це дуже вагомий результат України. Я дякую всім вам – усім присутнім тут, кожному й кожній з оборонців українського неба, які попри фактично нерівний бій та недостатність засобів для збиття роблять неймовірні речі – роблять більше ніж максимум", — наголосив лідер країни.

Як писали Новини.LIVE раніше, питання термінового посилення ППО перед початком зимових холодів залишається головним пріоритетом. Президент Володимир Зеленський попросив у американської сторони зимовий пакет допомоги із трьохсот ракет-перехоплювачів до комплексів "Patriot".

Також Новини.LIVE повідомляли, що за дорученям президента Генштаб ЗСУ готує низку системних змін. Вони дозволять чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту. Ще це допоможе більш оперативно реагувати на зміни на полі бою.