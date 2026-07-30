Зеленський: Генштаб готує ряд системних змін

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Генеральний штаб ЗСУ готує ряд системних змін, які дозволять, серед іншого, чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту. Також це дозволить більш оперативно реагувати на її зміни та забезпечувати більше можливостей для бригад ефективно реагувати на російську штурмову активність.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Новини.LIVE.

Нарада з керівництвом ЗСУ

За словами президента, відбулася нарада за участю головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, начальника Генерального штабу Ігоря Скибюка, в.о. міністра оборони Євгенія Хмари та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. На нараді детально обговорили виклики, пов’язані з російськими ударами балістичними ракетами, а також можливості України протидіяти їм на військовому й дипломатичному рівнях.

Президент анонсував. що Генеральний штаб ЗСУ готує ряд системних змін. Крім того, учасники наради визначили технологічні й асиметричні заходи, які мають посилити захист України.

Також голова держави повідомив, що триває операція "мідстрайків" по російських силах і позиціях на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. За його словами, під час наради оновили перелік першочергових цілей для цих ударів.

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Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Володимир Зеленський закликав США терміново посилити українську протиповітряну оборону. Глава держави заявив про потребу у 300 ракетах-перехоплювачах для систем Patriot. За його словами, їхнє своєчасне постачання допоможе захистити цивільне населення та запобігти масштабній гуманітарній кризі.

Також ми писали, що Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Лідери країн теж обговорювали посилення протиповітряної оборони України та підтримку енергетичного сектору країни напередодні зими.