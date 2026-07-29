Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії ракети для Patriot

Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії візит до США: балістика в пріоритеті
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Дата публікації: 29 липня 2026 20:37
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Президент України Володимир Зеленський 29 липня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Вони візит глави держави до США, посилення української протиповітряної оборони, та підтримку енергетичного сектору.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.
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