Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії ракети для Patriot

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 29 липня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Вони візит глави держави до США, посилення української протиповітряної оборони, та підтримку енергетичного сектору.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

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