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Головна Новини дня Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії візит до США: балістика в пріоритеті

Зеленський обговорив з прем'єром Норвегії візит до США: балістика в пріоритеті

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 20:37
Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії ракети для Patriot
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 29 липня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Вони візит глави держави до США, посилення української протиповітряної оборони, та підтримку енергетичного сектору.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Новина доповнюється...

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Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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