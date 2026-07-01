Федоров розповів про суть конфлікту між Міноборони та Генштабом

Михайло Федоров. Фото: Новини.LIVE

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що йшов на цю посаду з певною візією війни. За його словами, він представив її Генштабу ЗСУ, однак між сторонами виник конфлікт щодо реалізації візії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Федоров сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Що сказав Федоров про конфлікт Міноборони і Генштабом

Федоров поінформував, що він та його команда мали певну візію, яка для втілення в життя потребувала змін на практиці.

"Насправді в нас прямо такого особистого конфлікту з главкомом не було. Це більше світоглядний конфлікт. У нас є певна візія війни, з якою ми прийшли. Але ця візія декомпозується на певні реформи, проєкти і операції, які потрібно реалізувати", — пояснив колишній посадовець.

За його словами, він працює з цією візією з 2023 року і вона була представлена як президенту, так і головкому та начальнику Генштабу ЗСУ. Проте виник певний конфлікт.

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"В нас був більш інституційний конфлікт щодо реалізації цієї візії. Плюс культурний конфлікт. Тому що потрібно давати свободу молодим лідерам, потрібно швидше приймати рішення, потрібно закінчувати певні реформи, які почалися", — пояснив Федоров.

Він додав, що за його керівництва Міноборони не заблокувало жодного рішення Генштабу і главкома (тоді ще Олександра Сирського). За словами Федорова, це була його позиція як громадянина та міністра оборони, оскільки армія воює 24/7 і має бути максимально ефективна.

Окрім того, колишній міністр стверджує, що у нього та Сирського було багато зустрічей, нарад і дзвінків. Щодо слів Президента України Володимира Зеленського про те, що міністр оборони і головком не сідали розмовляти без його участі, Федоров сказав, що не знає і не може це коментувати.

На запитання про те, чи свідчить рішення президента щодо звільнення, що той обрав Сирського, а не його, колишній міністр оборони каже, що про це треба запитати Володимира Зеленського.

Водночас Федоров наголосив, що не ставив ніякого ультиматуму щодо вибору між ним та Сирським. Окрім того, підтвердив, що після звільнення йому запропонували низку посад, однак він не хоче займати "декоративну" посаду.

"Я просто сказав, що в мене є певна візія, що робити далі. Де б я не був, я буду слідувати цій візії, але займати якусь декоративну посаду не буду... Мені запропонували посади, я сказав: ні, дякую, я буду працювати в іншому полі. А якщо я потрібен для реалізації візії війни, то тоді як міністр оборони я зможу це продовжити і досягнути результату, який декларував", — пояснив колишній очільник Міноборони.

Резюмуючи Федоров додав, що за роки роботи в уряді він розуміє, які поради функціональні, а які ні. За його словами, посада віце-прем'єра без міністерства - це фактично посада радника, де немає можливості сформувати команду і впливати на реальний результат.

Що ще важливо знати

Як повідомляли Новини.LIVE, в цьому ж інтерв'ю Федоров назвав ймовірні причини свого звільнення. Він каже, що справжні причини можуть бути пов'язані не з офіційними поясненнями, а з реформами у сфері оборонних закупівель. Зокрема, перебудова процесів у міністерстві зачепила інтереси впливових груп.

Також ми писали, що 29 липня у Києві та кількох інших містах України вже 12-й день поспіль продовжувалися мітинги проти відставки Федорова.