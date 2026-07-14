Зеленський заявив, що Україна захищає Європу та анонсував нову систему ПРО

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що саме українська армія сьогодні стримує російську агресію, захищаючи не лише власну державу, а й безпеку всієї Європи. За словами глави держави, війна залишається далеко від багатьох європейських столиць саме завдяки українським військовим.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV, передає Новини.LIVE.

Президент заявив, що Україна стримує російську загрозу для всієї Європи

"Якщо війна сьогодні далеко від Франції, то це тому, що Україна захищає безпеку всієї Європи. Людям потрібно нагадувати, чому важливо допомагати Україні", — наголосив Зеленський.

Окрему увагу президент приділив загрозі російських балістичних ракет. Він зазначив, що Європа потребує власної сучасної системи протиракетної оборони, адже Росія вже має або невдовзі матиме ракети, здатні вражати цілі на відстані до 5 тисяч кілометрів.

Зеленський повідомив, що Україна разом із вісьмома європейськими країнами працює над створенням нової системи протиракетної оборони. До проєкту вже долучилися Франція, Швеція, Данія, Італія, Норвегія та інші партнери. За його словами, нова система буде повністю європейською, дешевшою за американські Patriot і може з'явитися вже у 2026 році, якщо випробування пройдуть успішно.

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"Європі потрібен власний повітряний щит. Якщо наші випробування спрацюють, ця система з'явиться вже у 2026 році. Вона буде дуже ефективною і важливою для безпеки всього континенту", — заявив президент України.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що російська армія поступово втрачає ініціативу на фронті та зазнає значних втрат. Також глава держави наголосив, що українська армія нині є однією з найсильніших у світі завдяки бойовому досвіду та розвитку власного виробництва озброєння.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули на парад з нагоди Дня взяття Бастилії. Під час військового параду Україну представляють військовослужбовці ЗСУ та українські пілоти, які виконують політ на французьких винищувачах Mirage.