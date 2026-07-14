Зеленський і Зеленська прибули до Парижа на парад до Дня взяття Бастилії — Україна братиме участь

Володимир Зеленський і Олена Зеленська. Фото ілюстративне: Telegram/Олена Зеленська

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Парижа, де візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня взяття Бастилії. Під час святкового військового параду Україну представлятимуть військовослужбовці Збройних сил та бойова авіація.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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