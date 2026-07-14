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Головна Новини дня Зеленський і перша леді прибули на парад до Дня взяття Бастилії в Парижі

Зеленський і перша леді прибули на парад до Дня взяття Бастилії в Парижі

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 11:15
Зеленський і Зеленська прибули до Парижа на парад до Дня взяття Бастилії — Україна братиме участь
Володимир Зеленський і Олена Зеленська. Фото ілюстративне: Telegram/Олена Зеленська

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Парижа, де візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня взяття Бастилії. Під час святкового військового параду Україну представлятимуть військовослужбовці Збройних сил та бойова авіація. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Новина доповнюється...

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Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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