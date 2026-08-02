Зеленский оценил работу Воздушных сил: доля сбитых дронов превышает 90%

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Воздушные силы стали ключевой составляющей обороны государства, которая реально определяет ход войны. Благодаря мужеству воинов и поддержке международных партнеров Украина не отдала своё небо российским оккупантам и смогла развить боевую авиацию и противовоздушную оборону. Глава государства подчеркнул, что защитники неба ежедневно демонстрируют всему миру невероятное мастерство, уничтожая вражеские самолеты, крылатые ракеты и более 90% ударных беспилотников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное выступление Президента Украины Владимира Зеленского.

Эффективность работы ПВО

Постоянная и тесная координация действий с европейскими странами позволила развернуть систему противодействия массированным воздушным атакам России. Имеющиеся западные зенитно-ракетные комплексы демонстрируют чрезвычайно высокие результаты во время ежедневного боевого дежурства.

"Важно, что благодаря нашему сотрудничеству с Европой наши "Айрисы", "Хоки", "Насамсы" работают. Мы каждый день боремся за поставки ракет для них", — рассказал Владимир Зеленский.

В то же время баллистическое вооружение врага по-прежнему остается серьезной проблемой, для решения которой страна остро нуждается в регулярном пополнении дивизионов «Патриот».

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"Но мы обеспечили Украине защиту от значительного количества крылатых ракет и сбиваем их в значительных количествах. Уровень сбиваемости ударных дронов тоже превышает 90%, и это очень весомый результат Украины. Я благодарю всех вас — всех присутствующих здесь, каждого и каждую из защитников украинского неба, которые, несмотря на фактически неравный бой и недостаток средств для сбивания, совершают невероятные вещи — делают больше, чем можно было бы ожидать", — подчеркнул лидер страны.

Как ранее писали Новини.LIVE, вопрос о срочном усилении ПВО перед началом зимних холодов остается главным приоритетом. Президент Владимир Зеленский обратился к американской стороне с просьбой предоставить зимний пакет помощи, включающий триста ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Также Новини.LIVE сообщали, что по поручению президента Генштаб ВСУ готовит ряд системных изменений. Они позволят более четко оценивать обстановку на первой линии фронта. Кроме того, это поможет более оперативно реагировать на изменения на поле боя.