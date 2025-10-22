Зеленський оцінив рівень відносин України та США — що сказав

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський поділився своїм настроєм щодо співпраці із урядом США. Він також оцінив останні дев’ять місяців спільної роботи.

Про це український лідер повідомив під час спільної пресконференції із прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у середу, 22 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Співпраця України та США

За його словами, зараз він відчуває себе значно більш позитивно, ніж раніше, і впевнений у досягнутому прогресі.

"Я більш позитивний, ніж 9 місяців тому. Я думаю, що ми провели дуже багато роботи", — написав Зеленський.

Він також зазначив, що відносини України зі Сполученими Штатами йдуть у правильному напрямку.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив про свій намір зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним в Угорщині з метою обговорення шляхів досягнення миру в Україні. Втім, 21 жовтня Трамп зазначив, що не прагне проводити "безрезультатну зустріч", водночас не відкидаючи можливості, що переговори можуть відбутися в найближчому майбутньому.

Водночас стало відомо, що зустрічі між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим не буде.