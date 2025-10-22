Зеленский оценил уровень отношений Украины и США — что сказал

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим настроением относительно сотрудничества с правительством США. Он также оценил последние девять месяцев совместной работы.

Об этом украинский лидер сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в среду, 22 октября.

Сотрудничество Украины и США

По его словам, сейчас он чувствует себя значительно более позитивно, чем раньше, и уверен в достигнутом прогрессе.

"Я более позитивен, чем 9 месяцев назад. Я думаю, что мы провели очень много работы", — написал Зеленский.

Он также отметил, что отношения Украины с Соединенными Штатами идут в правильном направлении.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии с целью обсуждения путей достижения мира в Украине. Впрочем, 21 октября Трамп отметил, что не стремится проводить "безрезультатную встречу", в то же время не исключая возможности, что переговоры могут состояться в ближайшем будущем.

В то же время стало известно, что встречи между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым не будет.