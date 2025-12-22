Зеленський анонсував нові санкції проти Росії і її союзників

Президент України Володимир Зеленський та уповноваженим з питань санкційної політики Владислав Власюк. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових санкцій проти Росії та осіб, які прямо або опосередковано сприяють російській агресії. За його словами, до кінця року Україна планує ухвалити ще кілька пакетів санкцій.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Що включатиме новий пакет санкцій проти Росії

Глава держави зазначив, що щонайменше один із санкційних пакетів буде спрямований проти осіб, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. Йдеться не лише про громадян Росії, а й про представників інших країн, зокрема Китаю, які співпрацюють із російською воєнною промисловістю.

Окремо Володимир Зеленський повідомив про підготовку санкцій щодо тих, хто публічно виправдовує російську агресію.

"Готуємо ще санкційні кроки й проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив засобами масової культури, і проти спортсменів, які використовують свої спортивні кар’єри та увагу людей до спорту для глорифікації російської агресії", — заявив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна продовжує активну координацію з європейськими структурами щодо наповнення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу. Ключовим завданням, за його словами, є посилення тиску на енергетичні активи Володимира Путіна та пов’язаних із ним російських олігархів.

Крім того, Зеленський повідомив про підготовку нового санкційного пакета Канади та подякував канадській стороні за підтримку цієї роботи. Україна також продовжить процес синхронізації санкційних рішень із міжнародними партнерами — відповідні рішення Ради національної безпеки і оборони та президентські укази очікуються найближчим часом.

Нагадаємо, минулого тижня до Сенату США внесли законопроєкт, де пропонують карати санкціями ті країни, які продовжують купувати російську нафту.

Також раніше Володимир Зеленський оголошував про введення санкцій проти 700 морських суден, які Росія використовує для транспортування нафти.

Втім США прийняли рішення скасувати санкції проти компаній, які раніше постачали Росії різноманітне обладнання для оборони.