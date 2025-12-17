У Сенаті США зареєстрували законопроєкт про санкції проти нафти РФ

Ольга Стефанішина. Фото: Facebook

До Сенату США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає посилення санкційного тиску на нафтові доходи Російської Федерації. Зокрема там пропонують карати й тих, хто продовжує купувати російську нафту.

Про це повідомила пані посол України в США Ольга Стефанішина.

У США зареєстрували двопартійний законопроєкт щодо санкцій за купівлю російської нафти

Документ створить правову основу для запровадження додаткових обмежень проти осіб і структур, залучених до купівлі та імпорту російської нафти і нафтопродуктів.

Йдеться про законопроєкт під назвою Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, ініційований сенаторами від обох партій — республіканцями Дейвом МакКорміком і Джеймсом Гастедом, а також демократами Елізабет Воррен і Крісом Кунсом.

"Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США", — зазначила Ольга Стефанішина

Законопроєкт створює чітку правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи Росії. У разі його ухвалення Президент США Дональд Трамп буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, причетних до імпорту російської нафти. Формування відповідного переліку доручатиметься Міністерству фінансів США після консультацій із Державним секретарем.

Нагадаємо, кілька днів тому, 13 грудня, Президент України оголосив про санкції проти ще майже 700 морських суден, які Росія використовує, як тіньовий флот для перевезення нафти.

Раніше у Bloomberg писали, як Росія продовжує постачати нафту в обхід санкцій.