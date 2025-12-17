Видео
В США предлагают наказывать за покупку российской нефти

В США предлагают наказывать за покупку российской нефти

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 09:25
В Сенате США зарегистрировали законопроект о санкциях против нефти РФ
Ольга Стефанишина. Фото: Facebook

В Сенат США внесли двухпартийный законопроект, который предусматривает усиление санкционного давления на нефтяные доходы Российской Федерации. В частности там предлагают наказывать и тех, кто продолжает покупать российскую нефть.

Об этом сообщила госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Документ создаст правовую основу для введения дополнительных ограничений против лиц и структур, привлеченных к покупке и импорту российской нефти и нефтепродуктов.

Речь идет о законопроекте под названием Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, инициированном сенаторами от обеих партий — республиканцами Дэйвом МакКормиком и Джеймсом Гастедом, а также демократами Элизабет Уоррен и Крисом Кунсом.

Ольга Стефанішина
Ольга Стефанишина. Фото: Facebook

"Авторы законопроекта отметили, что покупка российской нефти финансирует войну против Украины, а любые страны, компании или финансовые посредники, которые способствуют такой торговле, должны понимать последствия, в частности риск потери доступа к финансовой системе США", — отметила Ольга Стефанишина

Законопроект создает четкую правовую основу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы России. В случае его принятия Президент США Дональд Трамп будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, причастным к импорту российской нефти. Формирование соответствующего перечня будет поручаться Министерству финансов США после консультаций с Государственным секретарем.

Напомним, несколько дней назад, 13 декабря, Президент Украины объявил о санкциях против еще почти 700 морских судов, которые Россия использует, как теневой флот для перевозки нефти.

Ранее в Bloomberg писали, как Россия продолжает поставлять нефть в обход санкций.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
